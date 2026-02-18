Muere el reverendo Jesse Jackson, líder por los derechos civiles

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles en EEUU y dos veces candidato por el Partido Demócrata a las presidenciales, falleció ayer a los 84 años, según confirmó la propia familia. “Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los Derechos Humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad”, reza el comunicado en el que se destaca su “incansable” labor por los demás. Jackson nació en 1941 en Greenville, Carolina del Sur, en plena segregación racial en EEUU. Caminó junto a Martin Luther King en las grandes marchas de 1965 antes de que en 1968 presenciara el asesinato de su amigo en Memphis. Después de aquello, fundó Operation PUSH, que en 1996 pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras la fusión con The National Rainbow Coalition, una organización a través de la cual ha continuado con su defensa de los derechos civiles. En noviembre de 2017 reveló que tenía Parkinson y admitió que cada vez le era más difícil llevar a cabo actividades cotidianas.

Entre las figuras políticas estadounidenses que recordaron a Jackson destaca el actual presidente del país, Donald Trump, quien aseguró haber mantenido siempre una buena relación con él. “Era un buen hombre”, aseguró Trump en un mensaje en sus redes sociales.