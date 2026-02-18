Orriols se abre a pactar con los de Puigdemont tras las municipales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, abrió ayer la puerta a llegar a pactos de gobierno con Junts tras las elecciones municipales “siempre que no implique renuncias del programa electoral”.

“Si Junts se aviene a aplicar nuestro programa, no tenemos ningún problema en formalizar gobiernos con ellos. Si comporta tener que renunciar, aquí no entraremos”, dijo en el marco del Fórum Europa Tribuna Catalunya.

Según Orriols, su partido no busca coaliciones por tener “cuotas de poder gratuitas” sino para aplicar su programa.

Y, en este sentido, aseguró que se siente más cómodo en la oposición que gobernando con renuncias. Preguntada por si se siente más cerca de Junts, Vox o la CUP, Orriols respondió que de Junts.

Orriols defendió que, en caso de que Alianza llegara a gobernar, la convocatoria de un referendo sobre la independencia debería ser “una de las primeras votaciones que debería hacerse” y descartó que la formación se presente a las elecciones españolas.

En el caso de las elecciones europeas, la líder de Aliança Catalana afirmó que todavía no se ha decidido y, por tanto, “queda la puerta abierta”.

En su caso, confirmó que se presentará a la reelección como alcaldesa en Ripoll en las próximas elecciones municipales.

“Es un proyecto que quiero continuar”, apuntó. En cambio, su futuro en el Parlamento es por ahora incierto.

“No sé si repetiré”, señaló, remarcando que están buscando “perfiles potentes y líderes” para representar la formación en la cámara.

En referencia a la línea de su partido en cuanto a las políticas de inmigración defendió que hay “mucha gente que vive, nace y trabaja en Catalunya y nunca serán catalanes”.