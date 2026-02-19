Al menos dos muertos más por ataques israelíes en Gaza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel continúa con los ataques en la Franja de Gaza pese al alto el fuego alcanzado en octubre del año pasado. Al menos un palestino murió por un tiroteo en la ciudad de Jan Yunis, mientras que las fuerzas hebreas confirmaron la muerte de un militar israelí en Gaza por “fuego amigo”. Paralelamente, los equipos de rescate del enclave continúan retirando escombros para sacar a miles de cadáveres bajo las ruinas de los edificios.