Fallece una mujer al ser arrastrado su vehículo por la corriente en Badajoz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una mujer de 69 años falleció ayer después de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente del río Zújar en la localidad pacense de Campanario. El incidente ocurrió bajo las presas de Zújar y de La Serena, que llevan varios días soltando agua por la acumulación de lluvias de las últimas semanas. En Zamora, agentes de la Guardia Civil rescataron a un hombre que había quedado atascado con su coche en el llamado camino del río, en el término de Villaralbo, a causa de la crecida del Duero.

Mientras, el caudal del Ebro va en descenso, con 1.439 metros cúbicos por segundo, por lo que las autoridades revisan las parcelas desalojadas de Zaragoza para comprobar el nivel de afectaciones. Por su parte, la Junta andaluza acordó la declaración de desastre natural para iniciar la tramitación de ayudas para el sector agrícola y ganadero y anunció la autorización a 65 vecinos de otras 80 viviendas en Grazalema (Cádiz) para volver a sus casas.

Regresa el viento

Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat activó ayer la fase de alerta del pla Ventcat hasta mañana por los fuertos vientos que podrán superar los 70 kilómetros por hora en varias zonas de Catalunya, esperando hoy la máxima intensidad.