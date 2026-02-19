SEGRE
El Govern y los Comuns cierran un acuerdo para los presupuestos de 2026

Illa y Albiach firmarán públicamente el pacto en el Palau de la Generalitat a las 11:00 horas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una imagen de archivo.Jordi Borràs / ACN

Primer paso para poder tener nuevos presupuestos de la Generalitat para este 2026. El Govern y los Comuns han llegado a un acuerdo definitivo para las nuevas cuentas. Un pacto para la modificación de la Ley de Urbanismo que permite la prohibición de la compra especulativa de vivienda ha sido el último elemento que ha desencallado la negociación.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, firmarán públicamente este acuerdo para los presupuestos de 2026 en un acto que se celebrará a las 11:00 horas de la mañana en el Palau de la Generalitat. Cerrar este pacto pone ahora, sin embargo, el foco en ERC y en sus conversaciones con los socialistas para ver si inician o no negociaciones para los presupuestos.

