Govern y Comuns pactan aumentar las ayudas al alquiler hasta rentas de 36.000€

El Govern y los Comuns han acordado aumentar los recursos de la Generalitat a ayudas al alquiler en el marco de la negociación para los presupuestos, pasando de los 200 millones de euros actuales a 300 millones. Durante el 2025 recibieron esta prestación 95.000 hogares –un 13%–, de ellos unos 6.500 leridanos. El nuevo acuerdo, que era una de las condiciones de los de Jéssica Albiach para dar luz verde a las nuevas cuentas, permitirá que puedan optar a ella unas 50.000 familias más, llegando en 2027 a una cobertura del 25%. Además, se modificará el límite de ingresos máximos para acceder a estas ayudas: actualmente era de 25.200 euros anuales (2,9 veces el Índice de Renda de Suficiencia de Catalunya) y pasará a ser de 36.000 euros (4,1 veces el IRSC). En paralelo, también se actualizará el precio máximo de los alquileres que podrán ser cubiertos con estas ayudas. Los Comuns proponen que en el caso de Barcelona se sitúe en los 1.135 euros mensuales y en el resto de Catalunya en 855 euros. En materia de vivienda, ambas partes negocian también la prohibición de las compras especulativas de vivienda mediante una modificación de la ley de urbanismo, elemento sobre el que todavía no han cerrado un acuerdo y que es condición sine qua non de los Comuns.

También han acordado ofrecer un vale para productos menstruales destinado a mujeres de entre 12 y 25 años y uno para preservativos para jóvenes de entre 16 y 25 años. Ambos tendrán un importe de 25 euros y la medida costará 25 millones. Asimismo, pactaron que la Generalitat asuma el traspaso de 5 líneas de Rodalies.

Por otro lado, el Govern se comprometió con sindicatos y patronales a invertir un total de 900 millones de euros en políticas de vivienda, un 22% más, en las nuevas cuentas, según avanzó El Periódico.

Junts y Esquerra piden “autocrítica” al president

Junts y ERC coincidieron ayer en lamentar la falta de “autocrítica” del president del Govern, Salvador Illa, después de que el martes en una entrevista loara la actuación del Govern antes las diferentes crisis que ha atravesado Catalunya durante el mes que ha estado de baja debido a una infección. La presidenta de los juntistas en el Parlament, Mònica Sales, afeó que el jefe del Executiu avalara el “desastroso trabajo” de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, a la hora de gestionar la crisis de Rodalies, pese a su reprobación en la Cámara catalana. En esta línea, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, señaló que a Illa le falta “liderazgo y autocrítica” y advirtió que más allá de las buenas palabras son necesarios “compromisos firmes y cumplirlos”.

Moncloa confía un acuerdo con ERC para las cuentas

nEl Gobierno central ve muy avanzado el acuerdo para la creación del consorcio de inversiones Estado-Generalitat que debe permitir un mayor nivel de ejecución en Catalunya. El ministerio de Hacienda celebra que ERC haya retirado la proposición de ley para la recaudación del IRPF, que chocaba con la oposición frontal del equipo de María Jesús Montero, y se centre en esta cuestión, donde “fácilmente” puede haber un acuerdo, y que podría propiciar una mayor disposición de ERC a iniciar la negociación de los presupuestos de Illa.