Illa y Albiach rubrican su acuerdo para los presupuestos de 2026 y acercan el Govern a poder aprobar las cuentas

La prohibición de la compra especulativa de vivienda ha culminado la negociación con los Comuns

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, firman el acuerdo para los presupuestos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, firman el acuerdo para los presupuestos.Sara Soteras / ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, han escenificado este jueves por la mañana su acuerdo para sacar adelante unos presupuestos del Govern para el 2026. Los dos han rubricado públicamente y en el Palau de la Generalitat su acuerdo, centrado especialmente en medidas sobre vivienda y Rodalies. La negociación mantenida durante las últimas dos semanas ha culminado cuando se ha concretado el pacto para prohibir la compra especulativa de pisos en zonas tensionadas. Este acuerdo de Govern y Comuns acerca a Illa a su objetivo de tener presupuestos aprobados este año, pero todavía queda pendiente la negociación con ERC si se quiere garantizar el apoyo y que salgan adelante en el Parlament.

