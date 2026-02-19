Negociaciones tensas y sin grandes avances entre Moscú y Kyiv en Suiza

Encuentro entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en un hotel de Ginebra. - EFE

La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, celebrada en Ginebra y con la mediación de Estados Unidos, terminó sin avances respecto a un alto el fuego. En las conversaciones, las partes abordaron cómo se verificaría el respeto del cese de las hostilidades por parte de ambos bandos y acordaron más reuniones.

Fuentes diplomáticas explicaron que las reuniones fueron muy tensas y que el Kremlin no se movió en cuanto a sus exigencias, centradas en la cesión del Donbás por parte de Ucrania. El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, anunció que el encuentro había terminado tras dos horas, aunque volvió al lugar de las negociaciones y se reunió con la parte ucraniana sin los enviados estadounidenses.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de obstaculizar las negociaciones, que “podrían haber llegado ya a su fase final”. Sin embargo, informó de avances a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego.

Por su parte, el Gobierno de Hungría anunció ayer que suspende el suministro de diésel a Ucrania, en respuesta a la decisión del Ejecutivo de Zelenski de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Mientras, Kyiv denunció que varios ataques rusos dejaron cinco muertos y más de veinte heridos –entre ellos un bebé de menos de dos años– en Sumi, Zaporiyia y Donetsk. Asimismo, la misión de Naciones Unidas en Ucrania cifró en más de 15.000 los muertos –766 niños– y en 41.000 los heridos desde la invasión rusa en 2022.

Presión por Navalni

Paralelamente, la relatora de la ONU para Rusia, Mariana Katzarova, afirmó ayer que los hallazgos publicados por cinco gobiernos europeos parecen probar que el líder opositor ruso Alexei Navalni fue ejecutado de forma extrajudicial mediante envenenamiento, y aseguró que Moscú no ha llevado a cabo una investigación creíble. Mientras, el Kremlin pidió pruebas sobre el envenenamiento y sostuvo que no ha recibido “ningún documento que contenga la fórmula de la sustancia ni las metodologías utilizadas para identificar el veneno”.