Paneque ve una “normalidad perversa” en Rodalies por años de desatención

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró ayer que el servicio de Rodalies ha vivido una “normalidad perversa” durante años por la desatención sostenida, la falta de renovación y una ausencia de exigencia de las administraciones, en sus palabras. Así lo afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Territorio del Parlament, donde la consellera pidió “autocrítica” y asumió su responsabilidad como titular del servicio para revertir la degradación acumulada. Pese al diagnóstico crítico, Paneque puso en valor el cambio de tendencia en la inversión. El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, prevé que en 2030 se habrá superado el déficit inversor que hubo entre 2000 y 2018 en la red. Sobre el traspaso de a la Generalitat, Paneque admitió que antes será “necesario” aumentar el equipo y reforzar Rodalies con nuevas contrataciones. “Con el traspaso es evidente que en esta gestión necesitamos un equipo que refuerce ese trabajo”. Para ello, el Govern está tramitando una subvención de 350.000 euros para pagar parcialmente la formación necesaria para obtener la licencia y diploma de maquinista ferroviario, con un máximo de 10.000 euros por cada estudiante.