Rufián pide unidad a la izquierda para poder ganar escaños a Vox

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó ayer “orden, eficacia, método” y sobre todo “generosidad” a la izquierda alternativa para lograr candidaturas de unidad en cada circunscripción que permita ganar escaños en Vox “provincia a provincia”. “Intentemos hacer algo diferente”, expuso en un acto junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado en la sala Galileo Galilei en Madrid. “¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas que representan lo mismo nos presentamos en el mismo lugar?”, se preguntó. “¿Merece la pena que sigamos compitiendo entre nosotros para ver quién es más puro o quien hace mejores tuits?”, añadió en un acto que reunió a representantes de media docena de partidos como ERC, Sumar, Comuns, PSC, Compromís, CHA e IU, pero que también contó con ausencias destacadas como las de Podemos, EH Bildu, BNG o la del líder de los republicanos, Oriol Junqueras, crítico con su propuesta. Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el republicano recetó que este objetivo se puede articular con un programa consensuado en cuatro ejes fundamentales y articular en el Congreso un grupo interparlamentario común y coordinado para alcanzar acuerdos sobre futuras leyes. Por su parte, Delgado advirtió que a la ultraderecha no se le para con una “coalición de partidos” ni “maximizando” el resultado electoral, para apelar a la necesidad de movilizar a la izquierda a todos los niveles, sobre todo en el plano social.