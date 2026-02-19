Sánchez ironiza: “González volverá a votar al PSOE en un futuro lejano”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el expresidente Felipe González tardará en volver a votar al PSOE porque él piensa volver a presentarse a las próximas elecciones generales. Así respondió desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, al ser preguntado por las últimas críticas de Felipe González a su Gobierno y a su afirmación de que en las próximas elecciones votará en blanco porque no quiere votar a Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo se preguntó dónde estaba la noticia en estas críticas porque, en su opinión, lo noticioso sería que el expresidente apoyara alguna de las cosas que hace su Gobierno. “El titular sería al revés”, exclamó recordando que González lleva bastantes años manifestando su disconformidad con las políticas del Ejecutivo de Sánchez. No obstante, señaló que está encantado de que siga siendo militante del PSOE y espera que en el futuro vuelva a votar a su partido. Pero eso sí, señaló irónicamente, que ese futuro “será lejano” porque él se va a volver a presentar a las próximas elecciones generales que, si se convocan cuando tocan, tal y como recalca siempre Sánchez, serán en 2027.

Por otra parte, Sánchez defendió la necesidad de imponer reglas en las redes sociales frente a algoritmos que difunden contenidos violentos, pornográficos o de odio y criticó que el propietario de X, Elon Musk, reaccione con respuestas “zafias” y “amenazantes”.

“Al final la inseguridad no la genera un menor de 14 años extranjero que esté en Estados Unidos o en España. La inseguridad quien la provoca es precisamente estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que, por tanto, pueden hacer lo que les venga en gana”, afirmó.

Musk volvió a calificar en su red social X a Sánchez de “sucio” y “traidor a España” y coincidió con el mensaje de un usuario que comentaba la regularización extraordinaria de inmigrantes y sostenía que el presidente del Gobierno debería ser detenido: “Por supuesto”, escribió.

Preguntado sobre si el Gobierno y los ministros tienen previsto abandonar su presencia en las redes sociales, Sánchez lo descartó.