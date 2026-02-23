Bruselas exige “claridad total” a EEUU tras los aranceles anunciados

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea pidió a EEUU que comunique con “total claridad” sus próximos pasos a seguir después de que el presidente Donald Trump anunciara el sábado un arancel global de 15% en represalia después de que el Tribunal Supremo del país tumbara un día el sustento legal de sus gravámenes originales. El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Después de que el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, planteara abiertamente la posibilidad de suspender la tramitación del acuerdo comercial UE-EEUU pactado en agosto pasado, esgrimiendo que la situación es un “puro caos” y que “nadie entiende a estas alturas” lo que está ocurriendo, ahora es la Comisión Europea la que pide explicaciones y expresa serias dudas sobre la compatibilidad de los nuevos aranceles.

Por su parte, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, aseguró que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington, incluido el pactado con la UE, seguirán en vigor.

Abaten a un hombre armado que entró en la residencia de Trump

El Servicio Secreto de EEUU abatió ayer a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente, Donald Trump, en el estado de Florida. El presidente no estaba en Mar-A-Lago, ya que pasó el fin de semana en Washington. El joven, cuya familia había denunciado su desaparición, llevaba una escopeta y un bidón de gasolina.