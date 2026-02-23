El Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de estado del 23-F
Los papeles se publicarán en el BOE el miércoles y se podrán consultar en la página web de la Moncloa
El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Así lo han adelantado fuentes del gobierno español justo cuando hace 45 años del 23-F para "resolver una deuda histórica con la ciudadanía". Según estas mismas fuentes, la desclasificación se hará efectiva este miércoles cuando los documentos se publiquen en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
A partir de este momento, también se podrán consultar en la página web oficial de la Moncloa. La ministra portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ofrecerá este martes más información sobre esta decisión en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Consejo de Ministros.