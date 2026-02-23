El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, escenifica un pacto para los presupuestos con los líderes de Pimec, Foment del Treball, CCOO y UGT.Maria Asmarat / ACN

El Govern aprobará los presupuestos este viernes en un consejo ejecutivo extraordinario. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en la firma de un acuerdo para las cuentas con sindicatos y patronales, que prevé 900 millones de euros en políticas de vivienda y 20 millones para el plan de choque de mejora del bus interurbano. "Este acuerdo es el camino a seguir", ha afirmado Illa, asegurando que mantiene la "mano tendida" y reclamando "responsabilidad a todo el mundo" en un momento en el que todavía no hay pacto con ERC. El documento pactado con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT detalla 86 medidas, entre las cuales también destacan 180 millones para L'Energética. "Catalunya necesita presupuestos", ha sentenciado Illa.

Los 900 millones que fija el documento en políticas de vivienda forman parte de los más de 1.200 millones que pactó el Govern con los Comuns la semana pasada, según ha detallado Illa.

Con respecto a los 20 millones del plan de choque de mejora del bus interurbano, se orientarán a incrementar la oferta en aquellos corredores existentes donde han detectado "más demanda", a la vez que en nuevas rutas donde vean "potencial".

Entre las ochenta de medidas el documento fija la actualización del índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) en un 3%, de acuerdo con el IPC, 28 millones en políticas públicas para combatir el sinhogarismo y aumentar en 100 efectivos el cuerpo de Agents Rurals.

En relación al empleo, fija "garantizar la dotación necesaria" de orientadores del SOC, con el objetivo de llegar a los 600 profesionales, para incrementar la capacidad de atención presencial en las oficinas de trabajo. Además, promete impulsar una línea de subvenciones para que las empresas de menos de 50 trabajadores tengan planes de igualdad.

También hay varias medidas relacionadas con la Formación Profesional (FP), sobre todo para "impulsar" la dual, incrementando la participación de las empresas, especialmente pymes. El pacto fija garantizar una dotación de hasta 1,2 millones para los centros propios de FP integrada y de 7 millones por los centros de titularidad pública. En el ámbito educativo destacan también 30 millones para combatir la segregación escolar.

Se recogen varias medidas en relación con el Pacto Nacional para la Industria (PNI) 2026 – 2030 y el compromiso del Govern de "compartir" con los agentes económicos y sociales el cumplimiento de los acuerdos de investidura relativos al traspaso de Rodalies y a la financiación.

Illa destaca las medidas de vivienda e infraestructuras

El Govern ha escenificado el pacto este lunes en un acto en el Palau de la Generalitat, donde hay asistido los líderes de CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec. Illa ha agradecido a los agentes sociales el "consenso" mostrado, ha asegurado estar "satisfecho y orgulloso" con la firma rubricada y ha señalado las medidas vinculadas a la vivienda y las infraestructuras.

"No hay vuelta de hoja, Catalunya necesita presupuestos, el conjunto de ciudadanos necesitan presupuestos, las infraestructuras y la vivienda necesitan presupuestos", ha dicho. "Catalunya es ambiciosa con todo, y es el momento que lideramos en aquello que importa", ha dicho el presidente de la Generalitat. En esta línea, ha defendido que hay que ir más allá de las "buenas palabras" y ha pedido "soluciones y acuerdos".

A su vez, la consellera de Economía y Finanzas, ha agradecido "la exigencia y generosidad" de los agentes económicos y sociales y se ha comprometido a cumplir el pacto. "Seguiremos trabajando para que se cumplan los acuerdos, seguiremos trabajando y haciendo seguimiento para que lo que hoy firmamos sea una realidad las próximas semanas y meses", ha aseverado.

Al acto también ha asistido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.