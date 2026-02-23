Illa asegura que cumplirá los pactos con ERC “desde posiciones realistas”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reiteró ayer que está comprometido con los acuerdos de investidura que hizo con ERC, en relación a la recaudación del IRPF, y que los va a cumplir “desde posiciones de realismo”. Así lo afirmó en una entrevista concedida al diario El País en la que insiste que “Catalunya necesita presupuestos” y que no contempla otro escenario, pese a que los republicanos hayan frenado la negociación para las cuentas catalanas. “Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni ninguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España”, expresó en referencia al IRPF. Illa tiene previsto escenificar hoy mismo un acuerdo con sindicatos y patronales para los presupuestos de 2026.

Al preguntársele sobre si se ve candidato a la presidencia del Gobierno en el futuro en sustitución del presidente, Pedro Sánchez, aseguró que no porque tiene un proyecto para 10 años en Catalunya y quiere dejarla con unos servicios públicos “al máximo nivel europeo”.

Por su parte, Sánchez, aprovechó su participación en un acto de precampaña del PSOE en Castilla y León para reivindicar la actividad llevada a cabo por su Ejecutivo y los buenos datos económicos. “Cuando me dicen que si merece la pena: merece la pena hasta 2027 y más allá”, aseveró, instando a los socialistas a movilizarse para que esa comunidad, que en 2022 se convirtió en “la zona cero” de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo “el punto y final” de esos gobiernos.

El Congreso vota la revalorización de las pensiones

El Pleno del Congreso votará el jueves la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, después de que el Ejecutivo se viera obligado a desgajar el decreto “omnibús” tras el de la Cámara. Así, entre otros, se votarán, esta vez de manera separada, la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social. Este último, salvo sorpresa de última hora, volverá a caer.