Pakistán bombardea Afganistán y causa 17 muertos, 11 de ellos niños

Al menos 17 personas murieron, entre ellas once niños, y otras cinco resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Pakistán en la madrugada de ayer en el este de Afganistán, según el primer balance ofrecido por las autoridades talibanes. Según las autoridades afganas, los bombardeos alcanzaron zonas residenciales, donde varias viviendas y una madrasa resultaron dañadas, en un escenario donde la falta de equipos pesados complica las tareas de búsqueda.