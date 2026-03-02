El Gobierno niega a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El gobierno español no ha autorizado el uso de las bases militares de Rota (Càdis) y Morón (Sevilla) para operaciones ofensivas contra Irán, en medio de la escalada de tensión en el Oriente Medio. Como consecuencia de esta decisión, los aviones de reabastecimiento norteamericanos han abandonado las instalaciones españolas. Además, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, es “rotundamente” falso que las dos bases ya hayan sido utilizadas para asistir a los aviones que han participado en el ataque a Irán. “Es cierto que hay un convenio con los Estados Unidos, pero nosotros entendemos que este convenio tiene que operar dentro del marco de una legalidad internacional”, ha afirmado.

Aunque las bases de Rota y Morón alojan habitualmente unidades y aeronaves norteamericanas en virtud de los acuerdos bilaterales de cooperación defiende, su uso para operaciones ofensivas requiere la autorización expresa del ejecutivo español.

El ejecutivo de Pedro Sánchez considera que, en el actual contexto, no hay ninguna cobertura jurídica internacional que legitime una actuación de este tipo y, por lo tanto, no ha concedido permiso para utilizar estas instalaciones como plataforma de ataque. Fruto de la decisión, varios aviones cisterna del ejército norteamericano, clave para las operaciones de largo alcance porque permiten reabastecer en vuelo otras unidades, han abandonado las bases españolas y se han reubicado en otras instalaciones aliadas.

Robles ha reiterado que el Estado mantiene el compromiso con los Estados Unidos y con los aliados de la OTAN, pero ha subrayado que cualquier participación en operaciones militares tiene que estar amparada por el derecho internacional. Desde el Ministerio de Defensa también se ha insistido en que las Fuerzas Armadas españolas continúan centradas en sus misiones internacionales de paz y estabilización, y que las bases situadas en territorio español no darán apoyo a operaciones ofensivas que no cuenten con cobertura legal internacional.

En este sentido, ha recordado que los ejércitos de Israel y de los Estados Unidos están actuando “unilateralmente, sin el apoyo de una resolución internacional” y, por lo tanto, “no están utilizando estas bases”. Robles también ha recordado que el Ejército tiene desplegados varios contingentes muy cerca de la zona de conflicto, en el Líbano y en Irak. Ha afirmado que en estos momentos están adoptando “todas las medidas de prevención y de seguridad”.