Las defensas de la OTAN interceptan un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía

Un civil coloca la bandera de Irán entre las ruinas de una comisaría de policía dañada en Teherán. - DEPARTAMENTO DE GUERRA DE EEUU

Las autoridades de Turquía anunciaron ayer el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que “se dirigía a su espacio aéreo” tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, detalló en un comunicado que un fragmento del misil “cayó en una zona despejada en el distrito de Dortyol, en Hatay, sin que se registraran víctimas ni heridos”, al tiempo que aplaudió “la determinación y la capacidad de Turquía para garantizar la seguridad del país”.

Asimismo, el ministerio de Exteriores turco informó que ha convocado al embajador de Irán en el país, Mohamad Hasan Habibolahzadé, para protestar por el lanzamiento de este misil hacia el espacio aéreo turco, según revelaron fuentes diplomáticas en declaraciones al diario Hurriyet.

En este sentido, Ankara busca trasladar su preocupación a las autoridades iraníes por este lanzamiento y presentar una nota de protesta oficial ante Teherán por lo sucedido a pesar de que el misil haya sido interceptado, reservándose su derecho a una respuesta.

Desde Bruselas, la OTAN condenó “los ataques de Irán contra Turquía” y aseguró que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo firme en todos los ámbitos”.

Por su parte, el departamento de Guerra de EEUU subrayó que está “ganando” la guerra en Irán tras insistir en que en “apenas cuatro días” ha conseguido resultados “increíbles” en su ofensiva contra el país centroasiático, incluyendo la eliminación del líder de una unidad que “intentó asesinar” al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estados Unidos está ganando, de manera decisiva, devastadora y sin piedad. Solo llevamos cuatro días en esto. Los indicadores están cambiando. Es muy pronto y nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para asegurarnos de tener éxito. Pero solo llevamos cuatro días y los resultados han sido increíbles”, aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en rueda de prensa desde la sede del Pentágono para dar cuenta de la operación militar contra la República Islámica.

Al menos 83 muertos tras hundir EEUU una fragata iraní

Al menos 83 personas murieron ayer en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, según informó el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara, rescatando a al menos una treintena de marineros. El ataque alcanzó a la fragata iraní IRIS Dena, que transportaba alrededor de 180 tripulantes y que posteriormente se hundió en aguas internacionales a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han bombardeado más de 20 buques de guerra iraníes desde el comienzo de la operación Furia Épica el pasado fin de semana, incluyendo el hundimiento de un submarino.

Las fuerzas israelíes bombardean el sur del Líbano

Israel bombardeó ayer el sur del Líbano en el marco de la actual escalada contra las milicias chiíes Hizbulá, aliadas del régimen iraní, pocas horas después de ordenar a sus habitantes que se desplacen al norte del río Litani.Los bombardeos ocurrieron después del lanzamiento por parte de Hizbulá de cinco misiles dirigidos al área metropolitana de Tel Aviv, cuya mayoría, informó el Ejército israelí, “fue neutralizada”.Apenas dos horas antes, los militares israelíes ordenaron a los residentes del sur del Líbano, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, que se desplazasen “de inmediato” al norte del río Litani antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hizbulá o edificios próximos a “instalaciones o medios de combate”.El río marca el perímetro de despliegue de los casos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

La ONU denuncia asesinatos selectivos

Una misión independiente de la ONU que investiga las violaciones de Derechos Humanos en Irán dijo estar “horrorizada” por la muerte de funcionarios iraníes en ataques “selectivos” por EEUU e Israel. La misión expresó también su “profunda conmoción” por los ataques que han alcanzado escuelas en Irán. De igual forma, se mostró “gravemente alarmada por los ataques en represalia de Irán contra países vecinos en la región, matando a civiles.

La cifra de muertos supera ya el millar en Irán

Al menos 1.045 personas han muerto en los ataques de Israel y EEUU contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa. Los ataques han incluido infraestructuras civiles como aeropuertos. Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Salen de Irán los primeros 22 españoles

Un total de 22 españoles residentes en Irán han salido ya del país y han cruzado la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y hoy jueves, previsiblemente, llegarán a Madrid, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Además, el ministerio de Defensa anunció que un primer avión Airbus A330 MRTT partió hacia el Golfo Pérsico para evacuar a españoles que se han visto afectados ante la escalada bélica en la zona.