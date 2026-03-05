Pedro Sánchez recupera el “No a la guerra” para plantarse ante Trump

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperó ayer el lema del “No a la guerra” popularizado con la invasión de Irak en 2003, al tiempo que advirtió que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias del presidente estadounidense, Donald Trump, por negarle el uso de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en la guerra contra Irán.

Sánchez recordó en una comparecencia sin preguntas, tras las amenazas del martes de Trump de imponer un embargo comercial a España por no permitirle utilizar las bases de uso conjunto para la operación militar en Irán, que la guerra que propicio “el trío de las Azores” (el presidente estadounidense George Bush, el español José María Aznar y el británico Tony Blair) trajo un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratoria y el incremento de los precios de la energía y del coste de la vida. Por tanto, y para evitar caer en errores del pasado, señaló que la posición de España se resume en cuatro palabras: “No a la guerra”.

Posteriormente, en un acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres, defendió una política exterior basada en “más diplomacia” y derecho internacional y advirtió de los que utilizan a mujeres y niñas como “coartada” para “lanzar guerras” (en referencia a Trump por la represión iraní contra las mujeres).

Mientras, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente de “ir contra la seguridad de España” y de hacerlo por intereses electorales, urgiendo a que España se sitúe junto a sus aliados. “Hoy España es menos segura y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial”, afirmó.

Podemos, sin embargo, no se conformó con que el Ejecutivo resucite el famoso eslogan de la guerra de Irak, por lo que su líder, Ione Belarra, exigió al presidente que sea coherente y ordene el cierre inmediato de las bases de Morón y Rota.

El PSOE, por su parte, consideró que Feijóo es “heredero” de la política exterior que llevó a su partido a apoyar la guerra de Irak del año 2003 y cree que está utilizando el actual debate internacional para atacar al Gobierno.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó cierto malestar con la actitud del canciller alemán, Friedrich Merz, que guardó silencio ante las amenazas de Trump a España, que se produjeron durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en la Casa Blanca, y que, en cambio, sí reprochara a España que sea el único aliado que rechaza elevar el gasto militar.

Por la noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “en las últimas horas” España había “acordado cooperar con el Ejército estadounidense” tras el desencuentro por las bases, algo que desmintió “tajantemente” Albares.

EEUU: “España está poniendo en riesgo la vida de estadounidenses”

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró ayer que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo “inaceptable” y que esa postura pone “vidas estadounidenses en riesgo”. En entrevista con CNBC, Bessent no quiso dar detalles sobre cómo se pondría en marcha el “embargo” comercial que el martes el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió contra España por su baja contribución en gasto de Defensa en el marco de la OTAN y por la negativa a permitir que EEUU use las bases de Rota y Morón en la operación “Furia Épica”. A la pregunta sobre si es posible un “embargo comercial” contra España, Bessent se limitó a decir que “será un esfuerzo combinado” sin dar más detalles sobre qué marco legal se podría usar para aplicarlo.

Bruselas: “La amenaza contra un Estado es contra toda la UE”

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal francés Stéphane Séjourné, avisó ayer que cualquier amenaza comercial contra un Estado miembro es “por definición” una amenaza contra el conjunto de la Unión Europea, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmará que romperá relaciones con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar Irán.Horas antes de las declaraciones de Séjourné, la Comisión Europea ya expresó por voz de su portavoz de Comercio, Olof Gill, la “plena solidaridad” con España frente a las amenazas de Estados Unidos, al tiempo que afirmó estar preparada para actuar “si fuera necesario” para defender los intereses de la Unión Europea.

El premier británico Starmer se justifica

El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió su postura respecto al ataque a Irán insistiendo en que “no estaba dispuesto” a sumarse a una guerra sin base legal, en respuesta a las críticas del lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró sentirse “decepcionado” por el bloqueo de Londres en un principio del uso de la base que ambos gestionan en el archipiélago de Chagos para atacar Irán.

Macron muestra su “solidaridad” con España

El presidente francés, Enmanuel Macron, contactó ayer con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle la “solidaridad europea de Francia” ante las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Cuerpo abre la puerta a compensaciones

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó ayer que el Gobierno español contempla varias medidas para compensar los efectos del conflicto en Oriente Próximo en la factura energética y los precios de los alimentos. “Tenemos el ejemplo histórico de cuando ya lo hicimos. (Con Ucrania) actuamos y pusimos sobre la mesa un escudo energético y, además, actuamos sobre la cesta de la compra con medidas en el IVA de los alimentos. Si es necesario, lo volveremos a hacer”, dijo.

Veto a cargas explosivas con rumbo a Israel

El Gobierno español denegó en 2024 dos solicitudes de tránsito por aguas estatales de barcos cargados con material de defensa explosivo con destino a Israel, según informó ayer la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.

EEUU ofrece protección al comercio marítimo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) que proporcione “a un precio muy razonable” seguros contra riesgos políticos, al comercio marítimo que transita por el Golfo Pérsico, así como la protección de la Armada estadounidense a los buques cisterna que atraviesen el estrecho de Ormuz.

China intentará mediar en la crisis iraní

El enviado especial de China para Oriente Próximo viajará a la región para tratar de mediar en la escalada bélica.