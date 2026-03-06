España se une a otros países europeos y envía una fragata para proteger a Chipre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre, en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, tras el ataque de un dron, atribuido en principio a Irán, a una base militar británica en la isla, que forma parte de la Unión Europea, según anunció ayer el ministerio de Defensa. En una nota de prensa, el departamento que dirige Margarita Robles sostuvo que con este despliegue muestra “nuestro compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”.

Este anuncio se produce después de que el miércoles el Ejecutivo desmintiera “tajantamente” que haya acordado cooperar militarmente con EEUU, como sostenía la Casa Blanca, y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clamara “no a la guerra” en una declaración institucional y exigiera “diplomacia”.

La fragata Cristóbal Colón (F-105), que entró en servicio en octubre de 2012 y tecnológicamente la más avanzada de la Armada, es un buque diseñado en especial para la defensa aérea, con capacidad para operar en todo tipo de escenarios, tanto en operaciones convencionales como en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz. Con 146 metros de eslora, 18,6 metros de manga, 7,2 metros de calado y una velocidad máxima de 28,5 nudos es la fragata más moderna de la clase F-100 con la que cuenta la Armada y dispone del mayor porcentaje de participación de la industria española en su construcción.

Puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: disuasión y defensa; gestión de crisis; seguridad marítima y proyección exterior. El navío está preparado para enfrentarse a blancos complejos y participar en ejercicios de defensa antiaérea y antimisil. Su dotación actual gira en torno a los 200 hombres y mujeres.

Robles explicó que este buque se encontraba ya en el Báltico en una maniobra con el grupo naval del portaaviones galo Charles de Gaulle y que iba a acabar en breve esa misión, pero que ahora se ha decidido ampliarla y dirigirse al Mediterráneo para apoyar a Chipre, aunque rechazó que esto signifique que España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del “derecho a la legítima defensa”.

También Italia y Países Bajos anunciaron ayer que desplegarán ayuda naval a Chipre, así como sistemas de defensas antidrones y antimisiles a los países del Golfo.

Teherán asegura que tiene el control de Ormuz y el paso del comercio

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó ayer que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”.Ayer mismo, el cuerpo militar de élite anunció que había atacado a un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encontraba en llamas. Posteriormente, las Fuerzas Armadas de Irán informaron de un ataque con drones contra el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) en el golfo de Omán.Mientras, los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han afectado a más de 3.643 edificios civiles y han dejado inoperativos 3 hospitales, según un balance ofrecido este jueves por la Media Luna Roja iraní.Asimismo, el número de personas que han muerto en Irán desde el sábado asciende ya a 1.230, según informó este jueves la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa. Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total del acceso a internet y las dificultades para la verificación independiente de los hechos sobre el terreno.En Líbano, Beirut y sus suburbios registraron ayer atascos kilométricos de vehículos y congregaciones de familias en las cunetas de carreteras más alejadas, después de que Israel emitiera una orden de evacuación sin precedentes para barrios enteros de las afueras capitalinas.Las autoridades libanesas elevaron ayer a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel.

Londres dice que el dron que atacó su base no se lanzó desde Irán

El Gobierno británico confirmó ayer que el dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán.Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán acusó a Irán de atacar con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país, provocando dos heridos. Sin embargo, el Irán negó haber atacado el aeropuerto de Najicheván. Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica. Asimismo negó haber atacado con un dron la base militar británica en la isla de Chipre.