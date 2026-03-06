España ya ha repatriado a unos 3.000 ciudadanos desde Oriente Próximo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministerio de Asuntos Exteriores informó ayer que aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Próximo y garantizó que, ante el conflicto abierto en la región, “el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee”.

Fuentes del ministerio explicaron que siguen en marcha operaciones de evacuación con todas las posibilidades, tanto terrestres como aéreas, y que hay previstos vuelos desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) hacia España y también un avión militar desde Mascate (Omán) hacia la base de Torrejón de Ardoz (Madrid). A esos vuelos hay que sumar los comerciales y Asuntos Exteriores señaló que está en contacto con las compañías aéreas para garantizar que los españoles que ya tenían un billete puedan seguir utilizándolo.

En una primera fase cruzaron la frontera hacia Azerbaiyán y ayer jueves despegaron de su capital, Bakú, hacia Estambul (Turquía). Desde esa ciudad regresarán a España a lo largo del día en dos vuelos, uno con destino Madrid y otro Barcelona.

Ayer llegaron a España 171 personas desde Omán en un avión militar. La inmensa mayoría eran ciudadanos españoles, pero había también nacionales de la UE y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean.