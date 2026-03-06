Illa defiende que “si anteponemos Catalunya”, habrá presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió con rectores de las universidades catalanas. - RUBÉN MORENO/ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó ayer que aspira a conseguir la aprobación de los presupuestos para este año. “Tenemos claro que, si todo el mundo pone a Catalunya por delante, actúa con responsabilidad y, por lo que realmente importa, lo conseguiremos”, defendió en su intervención en una reunión con rectores de las universidades catalanas.

Illa remarcó que, ante el contexto de incertidumbre internacional, “Catalunya está donde debe estar”.

“En Catalunya, la mejor certeza que podemos dar a los ciudadanos es aprobar unos presupuestos”, añadió. Asimismo, consideró que cada uno debe “cumplir con su deber”, como ha hecho el Governpresentando las cuentas “que el país necesita”.

Más tarde, Illa se reunió con las empresas y entidades que forman el grupo llamado G8 –Pimec, el Círculo de Economía, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Colegio de Economistas, la Cámara de Comercio y Firia de Barcelona– con la discusión de los presupuestos públicos para Catalunya y el contexto internacional y en Ucrania como trasfondo. “En tiempos de inestabilidad global necesitamos certezas, y en Catalunya, la mejor certeza es tener presupuestos”.

La presidenta de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, cuestionó que los presupuestos se vuelvan a presentar en junio y recordó que las cuentas públicas “son por un año”. “Realmente solo se podrían ejecutar cinco o seis meses”, señaló. Por eso, Albiach pidió a ERC y el PSC que se sienten a negociar para poder sacar adelante los presupuestos.

Consideró que Catalunya “no necesita” ni suplementos de crédito –como planteaba ERC– ni nuevas elecciones. Además, Albiach dio por hecho que el próximo año “aún será más complicado sacar adelante los presupuestos”, porque se trata de año electoral.

Mientras, la CUP consideró que existe una “tendencia” de “poner la responsabilidad” en ERC por una falta de acuerdo de presupuestos. “Si el PSC cumpliera los acuerdos, no estaríamos aquí”, constató la diputada del grupo parlamentario Laure Vega.