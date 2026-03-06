La rotura de la pasarela se cobra la vida finalmente de 6 jóvenes

Los equipos de rescate trasladan el cuerpo de la sexta víctima. - NACHO CUBERO / EUROPA PRESS

La rotura de una pasarela de madera de la senda costera de Santander se cobró finalmente la vida de seis jóvenes. Ayer, los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo de la sexta víctima, una joven de Guadalajara.

Mientras, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insistió en que “no quiere confrontación” entre las administraciones y será la jueza quien “determinará la responsabilidad” por el accidente.