Pedro Sánchez: “Esta guerra en Irán, a mi parecer y en el del gobierno, es un extraordinario error que pagaremos”

Publicado por ACNSegre Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes en sus críticas a la ofensiva desplegada por los Estados Unidos e Israel sobre Irán. Después de las declaraciones de Donald Trump diciendo que España es un país perdedor, Sánchez ha afirmado que “esta guerra en Irán, a mi parecer y en el del gobierno, es un extraordinario error que pagaremos”.

El presidente español ha añadido que “ya se están pagando las consecuencias en forma de incremento del precio del petróleo, del gas, y no nos olvidamos de las víctimas” esta tarde, en una rueda de prensa con el presidente de Portugal, Luís Montenegro. “Creo que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado”, ha dicho Sánchez.

En el discurso ha añadido que se mantiene tranquilo a cualquier tipo de represalia americana hacia el Estado Español, afirmando que el gobierno está contrastado ante crisis como Dana o la Pandemia. “Gracias a la voluntad política y al buen momento económico que vive España tenemos capacidad y margen financiero para articular medidas de compensación”, ha afirmado Pedro Sánchez.