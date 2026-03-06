Trump acusa a España de ser un país “perdedor y hostil” con la OTAN

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en Teherán, Irán. - EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió ayer a arremeter contra España, al que llamó país “perdedor”, acusándole de ser “muy hostil” hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en defensa y avisar de represalias.

“Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor”, apuntó el presidente estadounidense en una entrevista al diario New York Post, en la que volvió también a mostrar otra vez su “decepción” con el primer ministro británico, Keir Starmer, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

Trump afirmó que España está siendo “muy hostil” hacia la OTAN y afeó que haya sido “el único país” en situarse en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. “Son muy hostiles con todos (...) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco”, avisó en otro mensaje que sugiere represalias contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En España, el Gobierno insistió en que no intervendrá en la guerra contra Irán y tampoco permitirá el uso de sus bases militares compartidas con Estados Unidos para acciones hostiles en el Golfo Pérsico, al tiempo que aseguró que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre (ver página 19) no significa un cambio de posición respecto al “No a la guerra” que reivindicó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, argumentando que “una cosa son misiones de ataque y otra de defensa”.

Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue protagonista involuntaria de lo que el Gobierno denunció como una “manipulación interesada” de un vídeo. El PP difundió en redes sociales un vídeo de cuatro segundos de los momentos previos a la reunión que Robles y el embajador de Estados Unidos, Benjamin León, mantuvieron el miércoles en el que, según aseguraron los populares, la ministra dice al embajador que ella está “con Trump”.

Lo desmintió primero de manera rotunda el ministerio de Defensa y después fuentes del Ejecutivo subrayaron que basta escuchar el contexto de la conversación para comprobar que es una “manipulación interesada” y una interpretación “espuria y sesgada” que denota “falta de solvencia”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno de ser “la ética del engaño en versión internacional” y respondió a su “No a la guerra” con otras cuatro palabras: “Como siempre, Sánchez miente”.

“Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN y, lo que es el colmo, polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado”, apuntó el líder popular.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigió al Gobierno “coherencia y congruencia” tras anunciar el Ejecutivo el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre y ante “informaciones contradictoras” sobre un supuesto avión militar estadounidense con destino Italia, y después Arabia Saudí, que habría salido de la base militar conjunta de Rota (Cádiz).

Petición de ayuda a Ucrania contra los drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó ayer que ha recibido una petición oficial del Gobierno de EEUU para colaborar en la defensa de Oriente Próximo en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por Rusia en la invasión contra su país. Además, ya ha contactado en este sentido con los gobiernos de Kuwait y de Bahréin

La UE teme que estalle una guerra civil en Irán

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, se mostró ayer preocupada por el riesgo de una guerra civil en Irán a raíz de la intervención de EEUU.

La OMS alerta del riesgo nuclear en Irán

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó ayer su “profunda preocupación” por la guerra contra Irán, advirtiendo que la amenaza sobre las instalaciones nucleares se está intensificando, lo que podría tener graves consecuencias para la salud pública.

Irán no ha pedido ayuda a Rusia, según el Kremlin

El Kremlin aseguró que Rusia no ha recibido “ninguna petición” por parte de Irán para recibir ayuda ante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

EEUU, preparada para atacar a los cárteles

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, avisó a los gobiernos latinoamericanos que Washington está listo para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los cárteles.