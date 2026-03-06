Un juzgado abre juicio oral a Mónica Oltra por encubrimiento de abusos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados de su equipo por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por su exmarido. Tal y como ordenó la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en febrero, el juez instructor ha acordado así la apertura de juicio oral aunque contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación. Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio. La jueza da ahora diez días para que se presenten los escritos de acusación y defensa.