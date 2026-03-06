Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Vox ha anunciado la expulsión definitiva del diputado y exsecretario general del partido Javier Ortega Smith. En un comunicado enviado este viernes, la formación explica que el Comité de Garantías –un órgano independiente de Vox– ha concluido que Ortega Smith cometió una "infracción muy grave" por haberse negado a cumplir una resolución del Comité Ejecutivo Nacional de Vox que lo obligaba a dejar de ser portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith, que fue uno de los fundadores de la formación de extrema derecha, también ha perdido la condición de afiliado, por estos mismos hechos.

Aparte, el mismo Comité de Garantías ha abierto un expediente disciplinario al hasta ahora líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión.