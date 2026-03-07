Eduard Sallent, exjefe de los Mossos, abandona el cuerpo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El comisario de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent, que ha liderado la policía catalana en dos etapas y que fue destituido por el Govern de Salvador Illa días después de la fuga de expresident Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ha pedido una excedencia para dejar el cuerpo. Según adelantó ayer El País, Sallent, que desde su destitución como comisario jefe ejercía como máximo responsable de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona, ha pedido a la subdirección general de Recursos Humanos acogerse a una excedencia, por lo que próximamente abandonará el cuerpo. Sallent llegó a superar en julio de 2024 el curso para ser nombrado mayor —un rango vitalicio que solo ostenta el actual director de los Mossos, Josep Lluís Trapero-, en un proceso que inició el Govern de ERC poco antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, aunque el trámite se judicializó y todavía está pendiente de resolverse.

Sallent ha dirigido a los Mossos d’Esquadra en dos etapas distintas: primero entre junio de 2019 y noviembre de 2020 —cuando fue destituido y relevado por Josep Lluís Trapero tras su absolución por el 1-O-, y posteriormente entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado por el ejecutivo de Salvador Illa días después de fugaz reaparición en Barcelona de Puigdemont.

En concreto, fue nombrado comisario jefe por primera vez el 3 de junio de 2019 por el conseller Miquel Buch, entonces en JxCAT, en un período convulso, con los Mossos aún recuperándose de la crisis de liderazgo tras la destitución de Trapero por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017 y por los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del procés —en octubre de 2019-. Con la llegada del Govern de ERC en solitario, Sallent regresó a la cúpula de los Mossos en diciembre de 2021 de la mano del conseller Joan Ignasi Elena: primero como número dos del comisario jefe Josep Maria Estela, a quien acabó relevando diez meses después.