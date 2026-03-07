Trump cesa a la responsable del operativo en Minneapolis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves el cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo a finales de mes tras el polémico operativo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que se saldó con dos estadounidenses muertos.El mandatario ha nombrado para el cargo al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales que logró un asiento en el Senado en 2023. Trump elogió a Noem por haber “servido bien” al país y obtenido “espectaculares resultados”.