Rusia ataca un edificio residencial en Járkov y deja al menos siete muertos

Al menos siete personas murieron, entre ellas dos niños, y otras diez resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Járkov tras el bombardeo de edificios residenciales perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos. Paralelamente, el Gobierno de Suecia informó del abordaje en aguas del mar Báltico de un buque incluido en la lista de sanciones por la guerra y perteneciente a la denominada ‘flota fantasma’ rusa que transporta crudo.