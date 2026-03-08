Trump amenaza con destruir Irán

Un hombre camina entre los escombros de un edificio destruido por las bombas en Líbano. - EUROPA PRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario aseguró que están considerando en serio “la destrucción completa y muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo” debido a su “mal comportamiento” y añadió que Irán ya no es “el matón de Oriente Próximo”, sino que ahora es “el perdedor”. “Y lo será durante décadas hasta que se rindan o, más probablemente, hasta que colapsen por completo”.

Las declaraciones de Trump llegaron después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos y presentara sus disculpas por una estrategia que atribuyó a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero matizó que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares. Asimismo, aseguró al lider estadounidense que la idea de una rendición incondicional es un “sueño” que EEUU “se llevará a la tumba”. Más tarde, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, respondió a Trumps que si lo que busca es una “escalada” del conflicto “es lo que obtendrá”. Además, constató que la apertura a una desescalada en la región quedó “anulada” por la “mala interpretación” de Trump de sus “capacidades, determinación e intenciones”. Ya en paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.

Mientras, el Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra “infraestructura del régimen” iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, incluidos búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban “cientos de agentes del régimen”, entre ellos “altos cargos”. El aeropuerto Internacional de Mehrabad, en la capital iraní, sufrió un aparatoso incendio, según afirmaron medios locales, tras la ronda de ataques.

Al mismo tiempo, Israel continuó su ofensiva en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que denunció una incursión con helicópteros que incluyó enfrentamientos sobre el terreno y una serie de bombardeos israelíes que mataron a al menos 41 personas e hirieron a otras 40 en el área de Nabi Chit. El Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar restos u objetos relacionados con el piloto israelí Ron Arad, capturado en el Líbano y en paradero desconocido desde 1986.

Por su parte, Médicos sin Fronteras denunció que casi una cuarta parte de la población de Líbano, bajo órdenes de evacuación tras los últimos bombardeos, han tenido que abandonar sus hogares y pasar las noches en vehículos estacionados en las calles mientras buscan acceso urgente a agua, atención sanitaria y artículos básicos.

EEUU reconoce el Gobierno de Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer en una cumbre en Miami con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha que esta semana ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, después de que ambas partes acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Esta declaración llegó antes de que se conociera que el mandatario se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Durante la cumbre, Trump también aseguró que Cuba se encuentra en “sus últimos momentos de vida”, pero que está negociando con La Habana y que tendrá “una gran vida nueva”. Trump dijo que espera “con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba” que se ha sentado a hablar porque porque “no tienen dinero ni petróleo”. Paralelamente, anunció que habían pactado crear una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico. Durante el encuentro, el mandatario estadounidense, también aseguró a los líderes latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma, no voy a dedicar tanto tiempo a aprenderlo”, afirmó entre risas.

La guerra cuesta a EEUU 900 millones al día

Estados Unidos ha gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, lo que supone un coste de casi 900 millones de dólares al día, según un análisis del independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Denuncian el ataque a 6.700 objetivos civiles

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, informó ayer de que en los últimos días han sufrido daños por bombardeos 6.668 instalaciones civiles, incluidas 65 escuelas y 14 centros sanitarios. Además se han contabilizado daños en 5.535 viviendas, 1.041 establecimientos comerciales y trece centros de la propia organización.

Israel se disfraza para entrar en el Líbano

Las fuerzas israelíes utilizaron uniformes similares a los de sus homólogos libaneses y se desplazaron en ambulancias como las de una organización médica vinculada al grupo chií Hizbulá durante su incursión ayer en el este del país, informó el Ejército del Líbano.

Ataque contra aviones con armas para Hizbulá

La Fuerza Aérea israelí afirmó ayer que bombardeó durante la noche del viernes el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, donde destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas al grupo chií libanés Hizbulá.

Evacuada la embajada de España en Irán

La Embajada de España en Irán fue ayer evacuada “con éxito”, según informó en X el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la falta de seguridad en la zona. “El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán”, anunció.