PP y Vox elevan su tensión mientras negocian gobiernos

Los principales líderes de PP y Vox intensificaron ayer el cruce de mensajes críticos en la campaña electoral de Castilla y León, en una paradójica algarabía propagandística somultánea con los contactos de los dos partidos para formar gobiernos autonómicos de coalición, o cuando menos para pactar sus programas como socios parlamentarios, tanto en Extremadura como en Aragón.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento para concentrar el voto en su formación el 15 de marzo y facilitar que su partido lidere el gobierno de Castilla y León, ya que, según aseguró, cualquier otra opción supondría “dispersar, dividir y bloquear” el futuro de la comunidad.

Feijóo subrayó que el destino de Castilla y León no se debe decidir desde “ningún despacho de Madrid” ni por personas ajenas a la autonomía y sostuvo que su formación es la única con un “proyecto real” basado en el conocimiento de cada ayuntamiento y comarca de las nueve provincias.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, admitió su interés en pactar con el PP, pero no para que sus candidatos en Extremadura, Aragón o Castilla y León se sienten en “sillones”, sino para que se produzca un “verdadero cambio de rumbo” en esas comunidades. Así, dijo que cualquier negociación con los conservadores se basará en “medidas, plazos y garantías de cumplimiento”. “Olvidaros de los cargos. Cualquier cosa que oigáis de que queremos consejerías es mentira”, añadió.

Por otro lado, el secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano Girauta, dimitió ayer de su puesto y se dio de baja como afiliado al considerar que su partido “teme más perder votos que defender lo correcto”, y por ello pidió el voto para Vox. Angrisano, sobrino del exdirigente de Cs y euroduiputado de Vox Juan Carlos Girauta, iba a ser destituido de la presidencia de NNGG de la misma manera que hace unos meses dejó de ser asesor del grupo Popular en la eurocámara. Pasaba más tiempo en Ecuador que en Estrasburgo tras emparejarse con una joven de ese país.