Ucrania recupera en mes y medio 400 km ocupados por Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró ayer que las fuerzas armadas ucranianas han recuperado en el último mes y medio entre 400 y 435 kilómetros de territorio en el sur del país.

“Estas acciones tenían como único objetivo frustrar los planes de Rusia. Creemos que con bastante éxito, ya que recuperamos el control de aproximadamente entre 400 y 435 kilómetros”, declaró Zelenski, quien agregó que la situación en el sur sigue siendo complicada. Aunque “con mucha cautela”, añadió, “en general todo el mundo se siente más optimista que a finales de 2025”.

También destacó que el principal objetivo de Rusia para la ofensiva de primavera es “la captura de las regiones de Donetsk y Lugansk”. “En principio, sus planes no han cambiado. Simplemente hay un retraso porque no pueden lograrlo con los recursos y las fuerzas de que disponen actualmente, y debido a las acciones de nuestras fuerzas armadas”, añadió.

Por otro lado, Zelenski mostró su temor ante la posibilidad de una guerra prolongada en Oriente Medio y el consecuente desplazamiento de la atención hacia esa región, ya que eso se traducirá en menos apoyo y menos defensa aérea para Ucrania por parte de sus socios occidentales.

“No vemos avances en las negociaciones de paz. Si no se logra una paz duradera o un alto el fuego en los primeros días del conflicto, existe un gran riesgo de que este se prolongue. Sin duda, esto afectará a la situación en Ucrania. Menos atención significa menos apoyo. Menos apoyo significa menos defensa aérea”, escribió Zelenski en Telegram. Expresó su esperanza de que la guerra en Oriente Medio no sea larga, no sólo porque le preocupe Ucrania “sino porque cualquier pérdida es una tragedia”.