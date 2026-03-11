Míriam Nogueras: «El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de la presión»

«El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de la presión» - JORDI ECHEVARRIA

La guerra en Irán marcó la agenda política de la semana pasada. ¿Qué le parece el “no a la guerra” que ha adoptado el Gobierno?

Nos hemos acostumbrado demasiado a las cortinas de humo. El viernes presentamos varias medidas para paliar las consecuencias de este y otros conflictos para contener los precios de la luz, del gas o de los carburantes. Veremos si el gobierno y sus socios las apoyan y, si no lo hacen, que expliquen su alternativa. Cortinas de humo podemos hacer todos, pero nos han votado para otra cosa.

Ustedes tienen la llave de la gobernabilidad en el Congreso ¿Cuánto durará esta legislatura?

Es cierto que lo que votamos en la mayoría de casos determina si una medida sale adelante, y cuando no somos clave es porque el gobierno pacta con el PP. Está la tendencia de que cuando no los apoyamos nos ponen en el saco de PP y Vox, pero nunca hemos pactado con ellos y, quien sí lo ha hecho ha sido el PSOE cuando le ha interesado.

Pero sí que han coincidido en muchas votaciones con PP y Vox.

Cada semana ERC vota con PP y Vox y no lo veo en ningún titular. Los motivos por los que no votamos a favor no son los mismos que tienen PP y Vox. Sánchez, cuando le conviene, nos mete en el bloque de izquierdas y cuando no, en el de la derecha española. Pero la realidad es que somos los únicos que estamos en el centro. Tenemos la llave y la hemos utilizado para beneficiar a Catalunya y no al partido. Cuando negociamos la mesa del Parlamento, nos plantearon tener el doble de asesores y lo rechazamos a cambio de usar el catalán en el Congreso y en Europa e investigar la operación Catalunya y los atentados del 17-A. ERC, con los mismos diputados que nosotros, tiene el doble de asesores.

Hubo mucho revuelo por su voto en contra del escudo social.

El PSOE y Sumar decidieron en el último momento mezclar el decreto del escudo social con el de las okupaciones, que sabían que no se aprobaría y ellos mismos lo reconocieron. ¿Lo hicieron por propaganda? Visto lo visto, entendemos que sí.

La lucha contra las okupaciones es uno de sus caballos de batalla. ¿Cree que es uno de los principales problemas de los catalanes?

El 50% de las okupaciones del Estado las tenemos en Catalunya. No es una preocupación de los españoles. Es una de las muchas preocupaciones de los catalanes porque la mayoría las sufrimos aquí. Quizás por eso ya les va bien no buscar soluciones.

Tras varios años, la ley contra la multirreincidencia por fin avanza.

La registramos hace 3 años y hasta que no anunciamos un veto a todas las leyes del Gobierno no se fijó el día de la comisión para tramitarla. Parece que el único lenguaje que entienden es el de la presión. Luego el proceso fue muy rápido. Veremos qué propuestas salen del Senado y si nos parece bien incluirlas.

Piden que Catalunya tenga competencias en migración. ¿Qué cambio supondría si el marco de referencia es el estatal?

La ley prevé que para dar el permiso de residencia puedes pedir aprender la lengua que se habla en el territorio en el que se quiere vivir, pero no la aplican. Si tuviéramos las competencias la decisión sería nuestra. Pero cuando se votó la delegación, Podemos decidió que Catalunya no podía tener esas competencias. Días después, Pablo Iglesias reconoció que ERC les pidió que votaran en contra.

Precisamente, con ERC parecen más distanciados que nunca.

Gabriel Rufián ha decidido tomar un camino de izquierdas españolas y ha decidido que los votos que le dieron a ERC sirvan para hacer política con los partidos españoles. Ellos se deben aclarar, pero la relación con la gente de ERC es muy correcta.

¿Cuando volverá Puigdemont?

Hace poco salió el informe del abogado general de la UE y, si la sentencia que saldrá pronto va en esa línea, el Supremo tendrá casi imposible no aplicar al 100% la amnistía y el President podrá volver. Pero Marchena será el qué decida que pasa.

¿Cómo ve el acuerdo alcanzado entre Junts y la CUP en Tàrrega?

Creo que se ha hecho justicia porque Rosa [Perelló] ganó, fue la más votada y ahora volverá a un sitio, la alcaldía, del que nunca debería haberse ido.

¿Qué diría a los que les acusan de radicalizarse por miedo a perder votos por Aliança Catalana?

Antes ya hablábamos de okupaciones y multirreincidencia. Ahora nuestros votos valen y en 2018 cuando el PSOE solo necesitaba a ERC, no. Seguiremos trabajando como hasta ahora.

Hubo un cordón sanitario a Vox. ¿Harían otro a Aliança Catalana?

Hoy, el único cordón sanitario que hay es contra Junts. Algo estaremos haciendo bien cuando todos nos apuntan. Somos la única alternativa y proponemos soluciones. Pero si se soluciona el problema, a algunos se les acaban los relatos populistas.