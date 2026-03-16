El PP se impone al alza en Castilla y León pero necesita a un Vox frenado y el PSOE sube

El popular Alfonso Fernández Mañueco se dirige a los suyos tras confirmarse su victoria. - EUROPA PRESS

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El Partido Popular fue el vencedor de las elecciones autonómicas celebradas ayer domingo en Castilla y León, al sumar dos procuradores más en las Cortes, hasta llegar a los 33, aunque sin alcanzar la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Con el 96,9 por ciento del voto escrutado, los populares volvieron a imponerse en la comunidad, con el 35,77 por ciento de los votos, pero repetirán la dependencia de Vox para poder investir presidente a Alfonso Fernández Mañueco.

Como viene siendo habitual en la comunidad desde hace casi cuatro décadas, el Partido Popular volvió a imponerse en las urnas, aunque el resultado reproduce el escenario de las convocatorias electorales de 2019 y de 2022: los populares necesitarán de nuevo el apoyo de la formación ultraderechista de Santiago Abascal para garantizar la investidura de Mañueco como presidente de la Junta castellanoleonesa.

La candidatura del socialista que encabezaba Carlos Martínez quedó en segunda posición, con el 30,77% de los votos, y logró también mejorar sus resultados respecto a los anteriores comicios, al ganar dos escaños y situarse a solo tres procuradores del PP, hasta obtener 30.

Este avance estrecha la distancia entre ambos partidos, revitalizando el bipartidismo, aunque no altera el equilibrio general del Parlamento autonómico.

Vox vuelve a situarse como fuerza clave para la gobernabilidad. La formación ultra obtuvo 14 procuradores, uno más que en las elecciones de 2022, con el 18,8% de los votos frente al 17,6% de los anteriores comicios. Aunque mejora ligeramente su resultado, no alcanza la barrera del 20% que algunas encuestas le atribuían durante la campaña.

En cuanto a las fuerzas regionalistas, mantienen su representación en las Cortes. Unión del Pueblo Leonés, con tres procuradores, y Por Ávila, con uno, conservan los escaños que ya tenían, mientras que Soria ¡Ya! pierde dos respecto a la legislatura anterior, conservando un solo representante en las Cortes castellanoleonesas.

La jornada electoral también dejó fuera del Parlamento autonómico a varias formaciones. La izquierda alternativa sufrió un nuevo revés, quedando sin representación. Podemos obtuvo tan solo 8.926 votos (el 0,74% del total), resultado que incluso le sitúa por detrás de la candidatura Se acabó la fiesta, formación que creó el populista Alvise Pérez hace poco más de un año. El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, catalogó de muy malos los resultados de su formación, y los atribuyó al error de que las izquierdas hayan concurrido por separado.

Por su parte, la coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo se quedó en 26.630 votos (el 2,23% de los votos) y no consiguió el escaño por Valladolid al que aspiraba. Entre ambas candidaturas, además, quedaron muy lejos de los 62.138 votos que sumaron conjuntamente en las anteriores elecciones.

Las nuevas Cortes de Castilla y León estarán menos fragmentadas que en la pasada legislatura, ya que solo seis partidos tendrán representación.

Además de las formaciones de izquierda alternativa, también desaparece del Parlamento autonómico Ciudadanos, que pierde el último espacio institucional en el que aún mantenía presencia en todo el Estado.

La participación en estos comicios alcanzó el 65,65%, lo que supone un aumento de 6,90 puntos respecto a las elecciones anteriores, según los datos difundidos por la Junta de Castilla y León. En esta ocasión, los ciudadanos estaban convocados únicamente para elegir a los procuradores de las Cortes.

Mañueco asegura que “habrá que dialogar, pero sin sanchismo”

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que habrá que “dialogar” tras las los resultados electorales de este domingo y subrayó que Castilla y León estará “libre de sanchismo”.En declaraciones a los medios de información antes de entrar en el hotel desde el que siguió el fin del escrutinio electoral, el candidato popular aseguró que nadie de Vox le había llamado, pero sí la dirección de su partido.“Ya he dicho con quién vamos a dialogar y con quién no”, expresó Fernández Mañueco, que puso así una línea roja a los socialistas.