Junts recrimina al Govern su “fracaso” con las cuentas

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La presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales, consideró que la decisión de retirar los presupuestos muestra el “fracaso” del Govern de Salvador Illa, y lamentó la “irresponsabilidad” y el “espectáculo”. “Ha regresado el fracaso del Dragon Khan”, afirmó Sales, que acusó a Illa de llevar a Catalunya al “colapso” y de “vivir” en la propaganda.

Por su parte, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, informó de que pedirá al Govern actualizar los acuerdos a los que habían llegado para aprobar las cuentas para paliar el impacto de la guerra en Irán. “No serán los presupuestos de 2026, serán unos presupuestos de legislatura”, afirmó Albiach, que apuntó que la retirada de las cuentas “no es una buena noticia, pero no es la peor”, después de considerar el martes “una mala idea” no aprobarlas hasta junio.

Mientras, el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, aseguró que el motivo de la decisión de Illa es “engañar” a la ciudadanía en clave electoral. “Para engañar en junio a los andaluces, primero tienen que engañar a los catalanes”, dijo Fernández, que avisó de la pérdida de “prestigio y fiabilidad” del Govern.

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, pidió al president convocar elecciones. “Ha demostrado ser la mayor estafa política de los últimos tiempos, por lo tanto, le animo a que haga un ejercicio de coherencia”, defendió, mientras que el portavoz de la CUP, Dani Cornellà, recriminó a Illa que su proyecto de presupuestos perpetúa “un modelo que no funciona” y que “condena al empobrecimiento”, y criticó que no tienen “ningún tipo de ambición” ni “voluntad real de romper con el sistema”.

Desde Madrid, el Gobierno valoró positivamente el acuerdo entre PSC y ERC e instó a agotar el “diálogo”, mientras que Hacienda mantiene que su posición sobre la recaudación del IRPF es “la misma de siempre”. Por otro lado, el Col·legi d’Economistes de Catalunya lamentó la retirada de las cuentas porque “alarga la incertidumbre institucional”, aunque confió en un acuerdo entre las formaciones.

El Govern anunció ayer que retira el proyecto de presupuestos de 2026 después de llegar a un acuerdo con ERC para alargar las negociaciones y aprobar las cuentas antes del verano sin la reacudación del IRPF como ‘línea roja’. A través de un comunicado conjunto, socialistas y republicanos se comprometieron a “seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura”, por lo que el Govern informó de que retirará el proyecto presupuestario –que se iba a debatir mañana, solo con el apoyo de los Comuns– y aprobará “inmediatamente” un único suplemento de crédito con el objetivo de “disponer de los recursos necesarios” para “hacer funcionar” los servicios públicos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la decisión, tomada tras una reunión con Esquerra el martes, porque “hace falta estabilidad y responsabilidad” en un contexto marcado por la guerra en Oriente Próximo. “Catalunya no se puede permitir el lujo de poner en riesgo el escudo social”, dijo Illa, que aseguró que las cuentas mantendrán las medidas ya acordadas con los Comuns y los principales sindicatos y patronales.

En el Parlament, el mandatario se mostró convencido de que “habrá presupuestos” y negó que Catalunya esté en una situación de colapso y defendió que tiene “una base sólida y buenos cimientos”. “No quiero hacer ni hago un discurso triunfalista. Pero creo que Catalunya no puede permitirse un discurso derrotista. Yo sé que quedan muchas cosas por hacer”, señaló Illa.

Mientras, el líder de ERC, Oriol Junqueras, celebró la retirada del proyecto dado que se presentó de forma “unilateral y sin consensuarlos”, y evitó fijar el IRPF como ‘línea roja’. “El IRPF será una condición muy importante en las negociaciones”, aseguró el exvicepresident de la Generalitat, que rechazó calificarlo de imprescindible pero advirtió que “no renunciamos a nada, lo queremos todo”. El dirigente republicano, que se comprometió a “seguir negociando unos buenos presupuestos, en el marco de los acuerdos de investidura”, cifró el suplemento de crédito entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

Por su parte, el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, advirtió a Illa que no vuelva a “cometer el mismo error” de presentar el proyecto de las cuentas sin los apoyos suficientes.

La Generalitat aprobará hoy un suplemento de crédito

La consellera de Economía, Alícia Romero, detallará hoy en una reunión extraordinaria del Consell Executiu el suplemento de crédito acordado con ERC, que añadirá recursos a las cuentas en vigor, las de 2023 (con un Govern republicano). Esta medida servirá para dotar de fondos –según Esquerra Republicana, entre 5.000 y 6.000 millones de euros– a los servicios públicos mientras duran las negociaciones por los presupuestos. En las últimas semanas, ERC había reiterado su predisposición a avalar los suplementos de crédito que impulse el Govern de Salvador Illa, para minimizar los efectos negativos de la ausencia de unos nuevos presupuestos.

Sánchez aplaza la presentación de las cuentas por la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrió ayer la posibilidad de aprobar este mes los Presupuestos Generales del Estado de 2026 debido al estallido de la guerra en Oriente Próximo. “Estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que, a lo largo de mi mandato, he tenido que gestionar. Es importante que los ciudadanos españoles sepan la gravedad de la situación que estamos viviendo”, dijo Sánchez en el Congreso, mientras que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, habló de elevar un proyecto presupuestario a la Cámara Baja a lo largo del año, después de haber prometido presentarlo en el primer trimestre de este año.