Trump amenaza con dejar en manos de sus aliados la seguridad en Ormuz

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El presidente de EEUU Donald Trump, aseguró ayer que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán. “Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado ‘estrecho’. Eso haría que algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!”, escribió en su red Truth Social.

Estas nuevas advertencias llegan un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que la OTAN ha cometido “un error muy tonto” al rechazar su petición para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho ante los ataques de Irán en represalia por la guerra lanzada por EEUU e Israel.

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, estimó que el “régimen” de Irán permanece intacto”, si bien se encuentra “muy debilitado” ante los ataques contra su cúpula y sus capacidades militares. Sin embargo, en la lectura de su informe, omitió un párrafo que muestra las contradicciones sobre una “amenaza inminente” por parte de Irán, aunque dijo que “la única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente”.

Mientras, el ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib. Según Israel, Jatib desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta “a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia”.