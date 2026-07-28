El Brent cae a los 89 dólares tras detener EEUU los ataques a Irán

Un caza estadounidense F-35 efectúa maniobras en el mar Arábigo, cerca del estrecho de Ormuz. - CENTCOM

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El precio del barril de crudo Brent bajaba ayer hasta más de un 9% en respuesta a la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, lo que llevó el coste del petróleo de referencia para Europa momentáneamente por debajo de los 90 dólares, en mínimos de una semana, cuando hace unos días llegaba a superar los 102 dólares.

En concreto, el crudo Brent llegaba a cotizar ayer a 87,57 dólares por barril, un 9,5% por debajo del cierre del viernes, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) caía más de un 3% y llegaba a cotizar en 82,15 dólares.

Después de trece noches consecutivas de ataques estadounidenses contra Irán, desde el fin de semana no se han producido nuevas acciones militares de EEUU, mientras que Irán indicó que se abstendría de cualquier represalia.

Algunas fuentes aseguraban que la interrupción de los ataques contra objetivos iraníes era debido al riesgo de que EEUU agotara parte de las reservas de munición.

Sin embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan, según declaró al diario digital Axios.

Teherán afirmó que existe un intercambio de mensajes con EEUU, aunque subrayó que su “prioridad” actualmente es “defender” su “soberanía” e “integridad territorial” y proteger a su pueblo “de los crímenes de guerra que está cometiendo” el país norteamericano.

Paralelamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajaba ayer a EEUU en una visita oficial con la que tiene previsto reunirse con Trump a pesar de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra. Netanyahu afirmó que abordará con el líder de EEUU la situación en Irán y defenderá la seguridad y futuro de Israel.

El líder hebreo participará en el funeral del senador Lindsey Graham, al que describió como “uno de los mejores amigos que el Estado de Israel ha tenido jamás”, exequias que reunirán a dirigentes como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.