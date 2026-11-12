Evacuados trescientos colegios en Italia por falsas amenazas de bomba

Agentes inspeccionan el interior de una escuela infantil tras una amenaza de bomba, en Roma, Italia. - EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

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Unos 300 colegios de varias ciudades italianas fueron evacuados ayer tras recibir a primera hora de la mañana un correo electrónico anónimo con amenazas de bomba dirigido a sus directores, según informaron medios locales.

La alarma se activó a primera hora de la mañana tras la recepción de un mensaje amenazante remitido a las direcciones oficiales de múltiples de más de 6.000 centros escolares.

Tras recibir las comunicaciones, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta al cierre de esta edición se hallara ningún artefacto, según las mismas fuentes.

Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que no se ha detectado ningún indicio de “peligro real” tras las falsas amenazas de bomba recibidas, aunque convocó una reunión de urgencia en Roma para evaluar la situación.

Se trata del segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes. A comienzos de este mes de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

Amenazas híbridas

Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados tanto en el país transalpino como en el resto de Europa durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados de buena parte de Europa, que afectaron a Italia, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero –que unirá el país con Austria– y la difusión en la dark web de datos personales del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y su familia.