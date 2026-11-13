Críticas a Abascal por no ir al podcast de Jordi Wild

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El líder de Vox, Santiago Abascal, está recibiendo un alud de críticas procedentes de varones veinteañeros, colectivo donde su partido tiene una gran intención de voto, por no acudir a la entrevista con el “youtuber” Jordi Wild, que iba a emitirse hoy junto a la del resto de candidatos. Abascal replicó que también “hay valentía para suspender la entrevista y saber que vas a estar sometido a la crítica”. Dijo que la canceló para “no someter a ningún tipo de riesgo” su discurso, tras el “error” por acudir a ‘La Revuelta’, que según afirma su partido, “secuestró” 40 minutos de la entrevista con intervenciones “importantes”. Indicó no tener nada en contra de Wild, pero señaló que es una decisión “irreversible” y que “nunca más” un candidato de Vox “cederá los derechos en exclusiva de una intervención”.