Críticas a Abascal por no ir al podcast de Jordi Wild
El líder de Vox, Santiago Abascal, está recibiendo un alud de críticas procedentes de varones veinteañeros, colectivo donde su partido tiene una gran intención de voto, por no acudir a la entrevista con el “youtuber” Jordi Wild, que iba a emitirse hoy junto a la del resto de candidatos. Abascal replicó que también “hay valentía para suspender la entrevista y saber que vas a estar sometido a la crítica”. Dijo que la canceló para “no someter a ningún tipo de riesgo” su discurso, tras el “error” por acudir a ‘La Revuelta’, que según afirma su partido, “secuestró” 40 minutos de la entrevista con intervenciones “importantes”. Indicó no tener nada en contra de Wild, pero señaló que es una decisión “irreversible” y que “nunca más” un candidato de Vox “cederá los derechos en exclusiva de una intervención”.