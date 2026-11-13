Crónica vintage | De las elecciones en chanclas del 2023 al frío y la niebla del 29-N

La imagen que ilustra esta primera columna de la Crónica Vintage es histórica. Aspavientos y gesticulación de “venga ya, hombre”, fue la reacción de la periodista Àngels Barceló mientras Pedro Sánchez, tras la debacle de las autonómicas y municipales del 28 de mayo del año 2023, anunciaba en directo que convocaba elecciones al Congreso y al Senado. Similares reacciones se viralizaron entonces de Helena Garcia Melero y Laura Rosel. Tocaría, pues, ir a votar en plena ola de calor, un 23 de julio, con media Lleida en la playa y la otra confinada a 40 grados a la sombra. Si no hubiese sido por el tema de la vivienda, recuerden el tema Maricarmen, nos hubiera tocado ejercer el próximo julio del 2027, pero tocará votar el 29 de noviembre, con frío y niebla. O quizá lo hagamos en manga corta —por eso del cambio climático, digo-. En todo caso, desde SEGRE, haga frío o calor, les aseguramos una cobertura total de la siempre emocionante y divertida —nótese la ironíacampaña electoral, en especial cuando pasa por Lleida, donde siempre pasan cosas. Un ejemplo es que, incluso antes de la precampaña, el mundo político puso los focos en nuestra provincia, y provocó la caída política de la histórica Montse Mínguez.

Esta sección se llama Crónica Vintage y desde hoy y hasta el día de las elecciones, les iré explicando con un tono distendido la crónica de elecciones pasadas. Quién ganó, partidos, empates, papeletas, candidatos, anécdotas y todo lo que les interesará recordar. Para ver de dónde venimos y hacia dónde... Bueno, esto lo elegirán ustedes el próximo día 29 de noviembre.