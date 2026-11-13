La Generalitat acuerda con el Estado inyectar 94,9 millones en las líneas RL3 y RL4

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La Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada ayer en el Palau de la Generalitat aprobó una partida de 94,9 millones de euros destinada a financiar las líneas ferroviarias RL3 y RL4 de Lleida. Esta inyección económica forma parte de un paquete global de 1.148 millones que el Gobierno central transferirá a Catalunya para el funcionamiento de Rodalies y Regionales, y que incluye también 36,7 millones adicionales para compensar los servicios de transporte alternativo.

En concreto, se han pactado las transferencias para financiar los servicios incrementales en el RL3 y RL4 de Lleida para el período 2026-2028, por un importe de 15,39 millones de euros. Asimismo, se ha establecido una aportación extraordinaria de 79,58 millones destinada a inversiones en estas líneas como la adecuación del taller de Pla de Vilanoveta, o reforzar el material móvil, los vehículos y las estaciones.

Paralelamente, tras la reunión bilateral se celebró una sesión telemática de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales. En ella se formalizó el traspaso de 928 millones para cubrir el déficit de explotación de los servicios de Rodalies y Renfe correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027, así como 88,8 millones para compensar la deuda de los Planes de Acción entre 2025 y 2027.

El encuentro también sirvió para acordar avances en el traspaso de la línea R1 de Rodalies a la Generalitat en el tramo comprendido entre Sagrera y Maçanet-Massanes. Aunque en un principio se preveía cerrar esta transferencia durante el otoño, el proceso no ha quedado completado al restar pendientes diversos trámites administrativos.

En la reunión, ambos gobiernos acordaron avanzar en el traspaso de la infraestructura ferroviaria gestionada por Adif, aunque sin llegar a culminarlo de forma definitiva antes de las elecciones del 29N.

Por la mañana, la líder de Junts en el Parlament catalán, Mònica Sales, había pedido por carta al president Salvador Illa que aplazara la Bilateral al señalar que, a pocas horas del inicio de la campaña electoral, responde a una “operación de propaganda”. En otra carta, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, le rebatió que los acuerdos sellados “suponen un avance del autogobierno” y que la “obligación” del Govern es “seguir trabajando para hacer avanzar al país y mantener, a la vez, una escrupulosa neutralidad institucional”.