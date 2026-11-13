Sánchez admite un cambio de opinión con la amnistía porque la clase media le reprochaba que "estaban encerrando a sus líderes"

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La última de las tres entrevistas que el youtuber Jordi Wild ha publicado este viernes centrada en las elecciones ha sido la del actual presidente en funciones y candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez. Ha sido este mediodía en una conversación de prácticamente dos horas. En ella, el candidato socialista ha admitido un cambio de opinión sobre la ley de amnistía. En concreto, el cambio llegó después de la sentencia del Tribunal Supremo. "Visité un hospital de Cataluña y profesionales sanitarios y gente de clase media me dijeron que estaban encarcelando a sus líderes", afirma el presidente en funciones.

Para el líder del PSOE, el hecho de que "no fueran radicales, sino gente de clase media" permitió ver que la situación había provocado un problema de convivencia. "Había un elevado riesgo de ruptura territorial", ha añadido Sánchez. Por este mismo motivo, su ejecutivo decidió dar un paseo en este ámbito y empezar a negociar la ley que ha finalizado con la amnistía de los líderes independentistas.

A pesar de todo, Pedro Sánchez ha insistido en que la situación que se vivió en Cataluña en 2017 fue "muy grave" y ha comportado "la crisis política más importante" del actual periodo de la democracia. Por eso justifica el apoyo del PSOE a la aprobación del artículo 155. "La constitución española contempla mecanismos políticos para resolver conflictos políticos", ha detallado el candidato socialista. En este sentido, Sánchez ha recordado que dio apoyo al ejecutivo de Rajoy para sacar adelante la situación y ha reprochado que el PP no hiciera lo mismo cuando los socialistas intentaban "regularizar la situación" en Cataluña.

Políticas de inmigración

La entrevista ha girado en torno a otros ámbitos como la entrada de migrantes en Ceuta o las políticas de inmigración del Estado. En este sentido, el presidente en funciones ha defendido la gestión del ejecutivo español. Asegura que los migrantes "tienen que ser tratados como cualquier persona" pero que al mismo tiempo se puede defender la "integridad y la soberanía española de Ceuta y Melilla".

El candidato a la presidencia ha esquivado culpar a Marruecos de la llegada de los migrantes porque asegura que no tiene pruebas y defiende las "buenas relaciones vecinales" que tiene que tener España con este país. "Al final es la puerta de entrada de muchas inversiones españolas hacia el continente africano", ha afirmado Sánchez. Todavía sobre políticas migratorias, Sánchez reconoce que hace falta una legislación que permita "una entrada regulada" y ha defendido que la regularización aprobada por el gobierno socialista ha permitido que "el día de hoy ya haya medio millón de personas trabajando y cotizando". Además, ha combatido parte de los discursos de extrema derecha asegurando que la regularización de todas estas personas "no ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo de gente del país, porque el paro ha seguido bajando y se han creado nuevos puestos de trabajo".

Corrupción

Sobre los casos de corrupción, Pedro Sánchez ha insistido en que "pondría la mano al fuego" por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reafirma que cree en su inocencia. Además, ha explicado que "nunca" han hablado sobre intereses empresariales y que en caso de que lo hubieran hecho, Sánchez no le hubiera permitido.

Sobre Ábalos y Santos Cerdán, el presidente en funciones ha mostrado su "decepción y sorprendida" cuando se destapó la trama de corrupción. "Yo creía que éramos amigos, pero desconocía su cara b", ha afirmado el socialista. De hecho, el líder del partido ha asegurado a Jordi Wild que Ábalos "nunca había dicho que consumiera prostitución" y lo consideraba "una persona brillante que proponía argumentos muy buenos".

Inversiones ferroviarias

El podcast de Jordi Wild también ha tratado los dos accidentes ferroviarios que ha sufrido la alta velocidad española en menos de un año. El candidato a la presidencia española ha defendido la inversión del ejecutivo español en el mantenimiento de la red y desvincula los accidentes de la gestión del gobierno. Asegura que hay que implementar mejoras en la seguridad y por eso ha apostado por aplicar "la doble firma" en los controladores ferroviarios, tal como se hace en el ámbito aéreo. Esta medida consiste en que cuando el sistema operativo falla, haya "dos personas" que tengan que confirmar la decisión que se toma con el fin de "reducir al mínimo el margen de error humano". Aún así, Pedro Sánchez insiste en que "el factor humano" siempre tiene que ser el último en decidir y desaprobar relegar la responsabilidad "a una máquina".

Por último, el candidato socialista también ha hablado de vivienda. Sánchez mantiene la apuesta por intervenir el mercado en determinados lugares donde el acceso está tensionado y defiende la aplicación de los topes en el alquiler. Según el líder del PSOE, esta medida tiene que ir acompañada a un incremento de la construcción pública que garantice un mercado de vivienda que sea propiedad de las administraciones y permita acceder en una vivienda más fácilmente.