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Un estudiante catalán de 22 años ha sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Según su abogada, Regina Pitarch, el joven fue arrestado el 13 de noviembre mientras ayudaba a un amigo a hacer una mudanza y a pesar de tener visado vigente hasta 2029. Tras pasar por un centro penitenciario de Florida –donde le dieron la opción de firmar una extradición voluntaria–, el alumno fue trasladado a un centro de detención del ICE en Georgia, donde sigue detenido.

“Lo pararon, lo detuvieron, sin preguntar, lo encarcelaron, no miraron si tenía visado y solo le dejaron llamar a una persona. Pudo avisar a su compañero de piso”, relató Pitarch en RAC1. La abogada explicó que el joven –que estudia Administración de Empresas en la Universidad de Missouri– tiene el visado vigente hasta 2029, pero el centro le anuló el permiso de residencia “sin decirle nada” porque sus clases eran en línea. Pitarch apuntó que, en estos casos, el ICE tiene la obligación de informar a la universidad para verificar el visado, pero no fue así.

En cuanto a las condiciones, Pitarch afirmó que el estudiante está en una “situación precaria”. “No les dejan dormir porque tienen las luces abiertas toda la noche, hay centenares de personas, le falta comida... Es alarmante”, resumió. La abogada también destacó que los agentes del ICE ponen muchas trabas en la comunicación –los internos solo disponen de cinco minutos– y que no puede hablar directamente con su cliente, por lo que se comunican a través de mensajes.

La Generalitat, al corriente

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, aseguró que el Govern sigue de cerca la situación del joven y declaró que están llevando a cabo gestiones para “conseguir su liberación lo antes posible”. “Desde el Govern estamos haciendo todas las gestiones necesarias, en contacto con las personas e instituciones implicadas, para contribuir a resolver la situación”, dijo.