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La polémica por la apertura por parte de la Junta Electoral Central de un expediente a la periodista Silvia Intxaurrondo por preguntar si RTVE debía dar espacio a la ultraderecha arreció ayer tras las declaraciones de la reportera. Intxaurrondo, presentadora del programa La Hora de La 1, cuestionó la neutralidad de la JEC: “¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia?”, planteó. Lo expresó en la apertura del programa, donde precisó que las preguntas objeto de expediente fueron: “¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?”, “¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?” y “¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?”. Lo hizo tras la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal.

Ayer leyó parte de la resolución de la JEC, que reconoce que sus intervenciones se produjeron “en el espacio de análisis y tertulia y no en su bloque estrictamente informativo”. La posible sanción va de 100 a 1.000 euros y puede reducirse si se paga voluntariamente y se reconoce la responsabilidad. “¿A qué viene este regateo? La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago”. Planteó otras preguntas como si “los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral” y concluyó que el periodismo “no consiste únicamente en entregar un micrófono”, sino “en hacer preguntas y en abrir debates”. “Voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa”, dijo.

En paralelo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) instó a retirar y archivar el expediente sancionador.