Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los votantes leridanos podrán apoyar el domingo hasta a tres de los 16 candidatos que presentan PSC, Junts, ERC, PP, Vox y PTCT al Senado (en el que Lleida cuenta con 4 escaños), la única votación en la que se ofrece a los electores listas abiertas, en la que no todo lo deciden los partidos. No obstante, los resultados suelen consistir en Lleida en que el partido más votado para el Congreso se lleva dos o tres senadores, el segundo uno y el tercero uno o ninguno. El sondeo publicado el pasado domingo por SEGRE situaba en esas posiciones, respectivamente, a PSC, ERC y Junts.

“El Senado es la cámara de representación territorial”, establece la Constitución, aunque en la práctica la obediencia real de sus miembros es para los partidos en cuyas listas figuran y no para las circunscripciones en las que se presentan.

La designación de los senadores autonómicos (que nombra el Parlament) resulta paradigmática de la primacía partidaria sobre la territorial: entre los ocho catalanes hay cero leridanos, un dígito inferior a su peso territorial (37,9%) y al demográfico (5,6%). Tarragona, con un 19,6% y un 10,9%, tiene dos (Alfons García y Teresa Pallarés, el PSC y Junts) mientras que Girona, con un 18,3% y 10,1%, tiene, como Lleida, uno menos que Castellón, de donde es el senador y exconcejal barcelonés del PP Joan Millán. Barcelona tiene 6.

¿Y para qué sirve el Senado? Eso depende del peso que tienen en ellos los partidos políticos. Normalmente, el Senado replica con algunos matices la mayoría del Congreso, aunque al menos en dos ocasiones, en la legislatura 2008-2011 y en la que acaba de terminar, eso no ha ocurrido.

Cuando se da la réplica, el Senado pasa a ser en la práctica una cámara de trámite que avala las decisiones que le llegan del Congreso, sin siquiera aplicar a las leyes las modificaciones de incordio que luego revoca la cámara baja, y en las que el papel de la oposición se reduce a los apartados de control e impulso, es decir, a formular preguntas al Gobierno y a forzar las comparecencias de sus miembros para sacarles el mayor rendimiento mediático posible.

La cosa cambia sin ese paralelismo al permitir usos filibusteros del reglamento para, por ejemplo, apurar los dos meses (20 días en iniciativas de urgencia) que tiene para devolver los textos al Congreso, ampliarlos en la práctica si se trata de leyes orgánicas o, fozar el bloqueo de los tratados, como ocurrió hace unos meses con el de amistad y cooperación con Francia.

Aunque se trata de una cámara con una capacidad legislativa muy limitada (la tramitación de sus leyes finaliza si el Congreso las rechaza) y ajena a algunas decisiones de Estado como la investidura del presidente del Gobierno, sí dispone de órganos específicos como la Comisión General de las Comunidades Autónomas (un organismo consultivo, en la práctica), es la sede de la Conferencia de Presidentes Autonómios y propone y controla el FCI (Fondo de Compensación Interterritorial, 430 millones de euros anuales). Y elige, con una mayoría de 3/5 (160), a cuatro magistrados del Constitucional, diez vocales del Poder Judicial y seis consejeros del Tribunal de Cuentas.