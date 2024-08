Més de mig centenar de propostes a la Festa Major de Solsona

Publicado por patrocinat Verificado por Creado: Actualizado:

Solsona ho té tot ben preparat per celebrar la 371a edició de la seua Festa Major, que enguany va del 7 a l'11 de setembre, amb actes previs des del 31 d'agost. El programa proposa més de cinquanta activitats de cultura popular, música, teatre, exposicions, espectacles familiars i infantils i esports, entre d'altres.

Les manifestacions tradicionals, entre el 7 i el 9 de setembre, continuen sent l’espina dorsal de la Festa Major solsonina. Entre elles, cal destacar un itinerari guiat pels indrets de Solsona que han estat inspiració literària, a càrrec de Solsona Experience en col·laboració amb Òmnium Solsonès, el dia 6 de setembre –amb reserva prèvia en línia; un torneig de futbol sala per a joves nascuts entre el 2008 i el 2011, proposat des del Consell d’Adolescents de Solsona i l’Oficina Jove, el dia 31 d’agost, i un campionat de tennis taula organitzat pel Club Tennis Taula Solsona, el primer de setembre, són algunes de les novetats d’enguany.

En aquesta edició el concert solidari del SOM, enguany protagonitzat per La Ludwig Band, en lloc de situar-se en el preludi de la festa, passa al dia 10 de setembre. Per contra, la Pujada ciclista al Pi de la Torregassa s’avança al dissabte 31 d’agost a fi d’aglutinar més participants, tenint en compte que el dia 10 al matí els infants solsonins retornen a les aules. Precisament, el calendari escolar condiciona la programació del 10 de setembre i fa que aquest dia a la tarda es concentrin més actes.

Concurs de músics al carrer.

Pel que fa a l'apartat musical nocturn, els plats forts d’aquesta edició són el duet vallenc Figa Flawas, un dels grups que lidera l’escena catalana del pop urbà del moment, el dia 7 a la sala polivalent; la banda catalana de rap combatiu Lágrimas de Sangre, amb prop de vint anys de trajectòria, el dia 8 a la plaça del Camp, i el premiat sextet empordanès de pop-rock La Ludwig Band, el dia 10 a la sala polivalent. Les entrades als dos primers concerts són gratuïtes, però per a Figa Flawas caldrà recollir-ne les invitacions a la parada que Joventut Solsonina muntarà a la plaça Major els dies 31 d’agost i primer de setembre, o bé en línia, a partir del dia 2, a través de l’aplicació mòbil Solsona 24/7 (més informació a https://www.instagram.com/joventutsolsonina ). Les entrades per a la Ludwig Band es podran adquirir a la plataforma Entradessolsones.com. En aquest cas, la recaptació es destinarà a la Fundació Espai Natura i Joventut per a un projecte de cultiu d’arbres fruiters a Tororo, Uganda.

Un altre acte musical és la segona edició del Concert de vigília, el dia 6 al vespre, organitzada conjuntament amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Enguany presenta la trompetista, cantant i compositora de jazz Alba Careta i el seu quintet, que estrenaran una suite composta a partir de melodies de la Festa Major. La Cobla-Orquestra Juvenil Citat de Solsona, a més, interpretarà els ballets estrenats durant la Segona República arranjats per Mn. Ramon Pujol, i altres peces antigues.

La tradicional tronada.

En cultura popular, no cal perdre de vista la capta dels gegants joves o el dotzè Barramiau pels carrers del nucli antic solsoní amb la música de la Trinxaranga.

Propostes familiars

El programa compta amb actes per a totes les edats. Així, el dia 6 a la tarda hi haurà Tròpic, un espectacle recomanat als infants de 3 a 8 anys a càrrec de Teia Moner, referent en el teatre de titelles a Catalunya; mentre que el dia 9 s’oferirà l’espectacle de circ Dispers, a càrrec de la companyia Tarannà, per gaudir en família, i el dia 10, el muntatge musical Peti qui peti!, a càrrec d’Ambauka.

