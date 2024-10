Vithas Lleida, referente en salud y atención integral para deportistas

Publicado por patrocinado Verificado por Creado: Actualizado:

El deporte es uno de los pilares fundamentales para mantener una vida saludable. No solo previene enfermedades cardiovasculares, sino que también contribuye al bienestar general y al control del estrés. En el Hospital Vithas Lleida, el deporte es una herramienta de prevención y bienestar a largo plazo, tanto para deportistas de élite como para aquellos que practican deporte de forma amateur. En este sentido, el Hospital Vithas Lleida se ha posicionado como un referente en la provincia gracias a su enfoque multidisciplinar y su compromiso con la salud deportiva. Esta confianza no solo proviene de deportistas de élite, sino que se extiende a todos los sectores de la sociedad leridana: familias, clubes deportivos y ciudadanos comprometidos con su salud a través de la actividad física. Cada vez más familias acuden a la unidad buscando prevención y tratamiento para lesiones deportivas de sus hijos, entendiendo que el deporte no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta de bienestar y salud a largo plazo.

Además, el hospital cuenta con coberturas amplias a través de la mayoría de las mutuas y mantiene convenios estratégicos con federaciones deportivas, lo que garantiza una atención integral para deportistas de todas las disciplinas. Los clubes deportivos de la provincia también confían en los servicios de Vithas Lleida por la capacidad de la unidad para ofrecer tratamientos integrales y personalizados, apoyados por un equipo médico que domina las últimas técnicas en medicina deportiva y rehabilitación. Josep Morera, director gerente del Hospital Vithas Lleida, destaca que “la Unidad de Traumatología y Medicina Deportiva se beneficia de estar integrada con el resto de servicios del hospital, lo que nos permite aprovechar recursos avanzados en diagnóstico y tratamiento.” Según Morera, esta integración “facilita una atención más resolutiva y accesible para nuestros pacientes, garantizando que puedan recibir el mejor tratamiento en el menor tiempo posible”. Además, recalca que “este enfoque integral no solo se centra en resolver las necesidades urgentes, sino que también permite un seguimiento exhaustivo a largo plazo, asegurando que cada paciente reciba un tratamiento personalizado acorde a sus necesidades y objetivos deportivos”.

Un equipo multidisciplinar al servicio de la recuperación

El éxito de la Unidad de Traumatología y Medicina Deportiva se sustenta en la experiencia de su equipo médico. Encabezado por el Dr. Álex Puertas, coordinador de la unidad, el equipo está formado por especialistas contrastados en diferentes áreas: el Dr. David Pineda, el Dr. Manuel Alejandro Rodríguez, el Dr. JuanFrancisco Moscoso, el Dr. Carlos Burrial, el Dr. Josep Maria Cardona, el Dr. Efraín García y el Dr. Maurits Van Bree, recién incorporado al equipo, especialista en medicina deportiva.

El equipo de fisioterapeutas también desempeña un papel fundamental en la recuperación de los deportistas. Enrique González, Ferran Miralbes, Mariona Noguerol, Joana Guiu y Alba Vela trabajan en estrecha colaboración con los médicos para garantizar una recuperación eficaz y segura. El Dr. Álex Puertas Viñes resalta que “el éxito de nuestro equipo radica en la combinación de experiencia y un enfoque personalizado. Cada paciente es único, y por eso adaptamos el tratamiento a sus necesidades específicas, asegurando una recuperación óptima.”

El equipo de asesoramiento personal, una pieza clave en el cuidado del deportista

El asesoramiento personalizado desempeña un papel fundamental en la atención y acompañamiento, asegurando una experiencia personalizada desde el primer momento.

Mª Àngels Palau, gestora de accidentes deportivos y escolares, se encarga de coordinar cada caso de forma individualizada, facilitando una comunicación eficaz entre los pacientes y el equipo médico. Natan Bataller, responsable del área comercial, optimiza el servicio con los clubes y federaciones, asegurando que los canales de accesibilidad sean óptimos y eficientes. Gemma García completa el equipo agilizando la gestión de trámites y procesos administrativos. Todo ello es posible gracias al apoyo de los auxiliares Paola Jiménez y Xavi Sarabia, quienes contribuyen a que cada paso en el proceso de atención se desarrolle sin contratiempos.

Tratamiento de primera calidad y excelencia en la gestión

En definitiva, la Unidad de Traumatología y Medicina Deportiva del Hospital Vithas Lleida no solo se distingue por la experiencia y especialización de su equipo médico y fisioterapéutico, sino también por ofrecer un tratamiento de primera calidad ajustado a las necesidades individuales de cada deportista. El equipo garantiza una atención especializada que se adapta a las características específicas de cada tipo de lesión y a los objetivos de recuperación de cada paciente. Además, la unidad destaca por su inmediatez asistencial, utilizando las más avanzadas pruebas diagnósticas por imagen, lo que permite obtener resultados rápidos y precisos para acelerar el proceso de recuperación.

La excelencia en la gestión también es una característica clave de la unidad. Con un equipo especializado en la gestión de lesiones deportivas, se ofrece un valor diferencial para los clubes y deportistas, optimizando los procesos administrativos y haciendo que todo el proceso de atención sea lo más ágil posible. Además, el acompañamiento al paciente es constante, desde la evaluación inicial hasta la completa recuperación, asegurando que cada deportista reciba apoyo en cada etapa de su tratamiento.

Compromiso con la comunidad deportiva de Lleida

Vithas Lleida cree firmemente en el poder del deporte para fomentar hábitos saludables. Por eso, es patrocinador de la Maratón Vithas Lleida, que celebrará su tercera edición el domingo 27 de octubre. Este año, todas las pruebas deportivas, incluidas la maratón de 42 km, las carreras de 5 km y 10 km, y las carreras infantiles, se celebrarán en un solo día, lo que fomentará un sentido de comunidad y grupo.

La III Maratón Vithas Lleida se distingue por ofrecer una experiencia de carrera única, que combina un enfoque en la salud y el bienestar con un ambiente más íntimo y personalizado. A diferencia de las maratones en grandes ciudades, la carrera en Lleida brinda a los corredores la posibilidad de disfrutar de un entorno menos masificado, donde pueden concentrarse en su rendimiento sin las distracciones de eventos más multitudinarios.