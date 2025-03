Carolina Rivas, especialista en oftalmología: “el 50% de los afectados no saben que sufren la ceguera silenciosa”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Vithas Lleida está comprometido con la salud ocular y la prevención de enfermedades visuales. La Unidad de Oftalmología del centro cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y experimentados, equipados con la última tecnología y técnicas innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de problemas oculares.

Ofrece una amplia cartera de servicios de exámenes rutinarios oftalmológicos, desde exámenes de la vista hasta cirugía ocular avanzada, y un enfoque multidisciplinario que permite ofrecer soluciones personalizadas para cada paciente.

Con motivo del Día Mundial del Glaucoma hoy nos acompaña la Dra. Carolina Rivas, especialista en la Unidad de Oftalmología de Vithas Lleida.

Dra. Rivas, ¿qué es el glaucoma y por qué es importante hablar de él en un día como hoy? El glaucoma es un grupo de enfermedades oculares que dañan el nervio óptico, el cual es fundamental para la visión. Este daño suele estar relacionado con un aumento de la presión intraocular. En muchos casos, el glaucoma no presenta síntomas evidentes hasta que ya hay un daño significativo, lo que hace que sea una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo.

Desde la Unidad de Oftalmología de Vithas Lleida, aprovechando el Día Mundial del Glaucoma, queremos crear conciencia sobre esta enfermedad, porque es silenciosa y muchos no se dan cuenta de que la padecen hasta que es demasiado tarde.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma y qué debemos tener en cuenta para detectar esta enfermedad a tiempo? Los factores de riesgo más comunes incluyen la edad avanzada, antecedentes familiares de glaucoma, la presión ocular elevada, la diabetes, y ciertas condiciones como el uso prolongado de esteroides. Las personas que tienen más de 40 años o que presentan estos factores deberían someterse a exámenes oculares regulares, ya que el glaucoma a menudo no muestra síntomas hasta que ya se ha producido daño.

La detección temprana es clave para preservar la visión, en este sentido en la Unidad de Oftalmología de Vithas Lleida apostamos por la accesibilidad sin lista de espera para ofrecer revisiones y programas de cribaje para la detección temprana.

¿Qué efectos puede tener el glaucoma si no se trata a tiempo? Si no se trata, el glaucoma puede dañar gradualmente el nervio óptico, lo que lleva a una pérdida de visión irreversible. Al principio, puede afectar la visión periférica, pero si la enfermedad avanza sin control, puede causar una pérdida completa de la vista. Este es uno de los motivos por los cuales es tan importante detectar el glaucoma en sus primeras etapas, cuando las opciones de tratamiento pueden ser más efectivas.

¿Qué avances recientes se han hecho en los tratamientos para el glaucoma? En los últimos años, ha habido avances significativos tanto en los métodos de diagnóstico como en los tratamientos para el glaucoma. A nivel diagnóstico, en la Unidad de Oftalmología de Vithas Lleida, contamos con nuevas tecnologías que permiten una detección más precisa y temprana del daño al nervio óptico, como la tomografía de coherencia óptica (OCT). En cuanto al tratamiento, además de las gotas que reducen la presión ocular, existen opciones quirúrgicas menos invasivas y tratamientos con láser que pueden ser muy efectivos para controlar la enfermedad y reducir la necesidad de medicamentos a largo plazo.

Vithas Lleida cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado para diagnosticar y tratar los problemas oculares.Foto Vithas.

Para muchas personas, la idea de sufrir pérdida de visión puede ser alarmante. ¿Qué les diría a nuestros lectores sobre cómo prevenir el glaucoma? Lo más importante es la prevención a través de la detección temprana. Las personas mayores de 40 años deberían someterse a un examen ocular completo, que incluya la medición de la presión intraocular, un análisis del nervio óptico y una prueba de campo visual. También es esencial llevar un estilo de vida saludable: mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaquismo, hacer ejercicio regularmente y controlar enfermedades como la diabetes.

Y si tienes antecedentes familiares de glaucoma, es aún más crucial realizar exámenes frecuentes.

¿Cómo puede afectar el glaucoma a la vida diaria de una persona si no se trata? El glaucoma, si no se trata, puede llevar a una pérdida gradual de la visión periférica, lo que hace más difícil realizar actividades cotidianas como conducir, leer, reconocer caras o incluso caminar con seguridad. Además, puede generar una gran ansiedad en quienes padecen la enfermedad, ya que la pérdida de visión afecta no solo la calidad de vida, sino también la independencia. Es por esto que el tratamiento temprano puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona.

Para finalizar, Dra. Rivas, ¿qué consejo le daría a nuestra audiencia para que mantengan una buena salud visual a lo largo de los años? Mi principal consejo es no esperar a tener síntomas para visitar al oftalmólogo. La salud visual es clave para mantener una buena calidad de vida, y muchas enfermedades oculares, como el glaucoma, no presentan señales evidentes hasta que ya hay daño. Los exámenes regulares son fundamentales, especialmente para personas a partir de los 40 años, en este sentido la Unidad de Oftalmología de Vithas Lleida recomienda realización de revisiones periódicas a partir de esa edad para fomentar la prevención y la detección temprana en posibles patologías oculares. Además, llevar un estilo de vida saludable, protegerse de la exposición excesiva al sol y usar gafas adecuadas son pasos importantes para cuidar nuestros ojos.