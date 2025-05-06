El Pirineo de Lleida estrena formación en enfermería: 20 plazas con prácticas en el SEM y estaciones de esquí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo sábado 17 de mayo a las 11:00 horas, el Hospital Comarcal del Pallars en Tremp acogerá una jornada de puertas abiertas para presentar el nuevo Grado en Enfermería al Pirineu-Tremp, una iniciativa pionera de la Universidad de Lleida (UdL) que empezará a impartirse el curso 2025-2026. Este acontecimiento representa un punto de inflexión en la educación superior al Pirineo, ya que por primera vez se ofrecerá formación universitaria completa en el ámbito sanitario en esta región.

Esta formación, limitada a sólo 20 plazas, garantizará un seguimiento individualizado y una preparación de máxima calidad adaptada a las necesidades específicas del territorio pirenaico. Los estudiantes recibirán formación en un entorno privilegiado que combina la proximidad con metodologías innovadoras de aprendizaje.

Un modelo formativo innovador adaptado en el entorno rural

El programa académico del grado se estructurará en torno a metodologías activas de aprendizaje, con espacios especialmente equipados con aulas de simulación clínica y tecnología de realidad virtual de última generación. Estas herramientas permitirán a los estudiantes adquirir competencias prácticas en un entorno controlado antes de enfrentarse a situaciones reales.

La sede temporal del grado se ubicará en el Instituto de Tremp (Avda. Bisbe Iglesies, 5) mientras se acondicionan las instalaciones definitivas al Hospital Comarcal del Pallars. Hay que destacar que la docencia se impartirá en horario de tarde, facilitando así la conciliación con otras actividades y optimizando el uso de espacios docentes.

Uno de los aspectos más atractivos de esta formación es la oportunidad de realizar prácticas clínicas en entornos singulares distribuidos por todo el Pirineo. Los estudiantes podrán eructar entre el Hospital Comarcal del Pallars (Tremp), el Hospital de la Seu d'Urgell, el Hospital Transfronterizo de Cerdanya (Puigcerdà) y el Hospital Val d'Aran (Vielha), así como varios Centros de Atención Primaria de la zona.

Experiencias únicas en entornos sanitarios rurales

Lo que diferencia este grado de otros similares es la posibilidad de realizar prácticas en contextos altamente especializados como estaciones de esquí o el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el Pirineo. Esta característica proporciona a los estudiantes una experiencia formativa única, preparándolos para afrontar situaciones de emergencia en entornos rurales y de montaña.

La experiencia previa de alumnos que ya han realizado su cuarto curso en Tremp avala el potencial formativo de este entorno. Aina Companys, estudiante de 4t de Enfermería de la UdL, destaca: "El hospital y el centro son más pequeños de los que hay en Lleida, y eso permite conocer mejor a los pacientes y poder moverse por todas las unidades, aprendiendo mucho más en menos tiempo y de una manera más integral".

Un impulso decisivo para el desarrollo territorial

Hasta ahora, el Pirineo era la única región catalana sin estudios universitarios en el ámbito de la salud, una carencia que ha condicionado el desarrollo profesional y social de este territorio. La implantación de este grado responde a una necesidad estratégica de arraigo del talento sanitario en las zonas rurales.

Los estudiantes que opten por esta formación disfrutarán de ventajas significativas como tutorías personalizadas durante las prácticas clínicas, con un referente profesional asignado a cada uno, y una matrícula a precio público de 1.061 euros. Este modelo formativo busca no sólo formar profesionales de alta calidad, sino también contribuir a la vertebración territorial y al retorno del talento al mundo rural.

La nueva formación se enmarca dentro de la estrategia de la Universidad de Lleida de expandir su oferta formativa al territorio, ya que actualmente imparte el grado en Enfermería tanto en Lleida como en el campus Igualada-UdL. Los alumnos que inicien los estudios en septiembre de 2025 en Tremp formarán parte del estudiantado de Enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UdL.

La jornada de puertas abiertas, clave para futuros estudiantes

La jornada del 17 de mayo representa una oportunidad única para las familias y futuros estudiantes interesados en conocer de primera mano las instalaciones, el plan de estudios y las oportunidades profesionales que ofrece esta nueva formación. Los asistentes podrán interactuar con el profesorado y profesionales sanitarios que participarán en la docencia.

Esta iniciativa ya fue presentada en el Salón de la Enseñanza de Barcelona entre el 26 y el 30 de marzo, y previamente al Projecta't Cerdanya el 18 de marzo, generando un notable interés entre los estudiantes potenciales. La proximidad de la formación al lugar de residencia y las características únicas del programa son los principales atractivos destacados por los interesados.